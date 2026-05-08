Paloma Valencia e Ivan Cepeda coinciden en su agenda política en Santa Marta

Santa Marta

Santa Marta será escenario de la visita de dos figuras que aspiran a llegar a la Casa de Nariño: Paloma Valencia e Iván Cepeda. Los dirigentes políticos desarrollarán actividades por separado como parte de sus recorridos nacionales para presentar sus propuestas de gobierno y fortalecer apoyos en el Magdalena, en medio del ambiente electoral que empieza a tomar fuerza en distintas regiones del país.

En el caso de Cepeda, llegará acompañado de su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué para participar en una concentración en el parque Bolívar, además se oficializará en el departamento la denominada “Alianza por la Vida”.

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Mientras tanto, Paloma Valencia convocó a rueda de prensa en horas de la tarde y un encuentro de mujeres, lo que genera expectativa entre los sectores afines al Centro Democrático en Santa Marta, consolidando una jornada marcada por la presencia simultánea de dos corrientes políticas opuestas que buscan ganar respaldo ciudadano de cara a las próximas elecciones presidenciales a finales de mayo.