Indignación por presunto maltrato animal en el Parque Tayrona

Santa Marta

A través de redes sociales quedó en evidencia un presunto caso de maltrato animal en unos caballos, según la denuncia varios animales eran obligados a transitar por zonas rocosas y consideradas peligrosas dentro del área protegida.

Las imágenes generaron múltiples reacciones de rechazo por parte de usuarios y defensores de los derechos de los animales, quienes cuestionaron las condiciones a las que estarían siendo sometidos los equinos. Según las versiones, el caballo habría permanecido varias horas en el sitio sin recibir atención veterinaria inmediata.

Tras conocerse la situación, la senadora animalista, Andrea Padilla se pronunció a través de un video publicado en sus redes sociales, calificando el hecho como “inaceptable” y manifestando su preocupación por el bienestar de los animales utilizados en este tipo de actividades.

El animal fue atendido

El caballo conocido como “Cambalache”, involucrado en un caso que generó indignación por presunto maltrato animal, logró sobrevivir; sin embargo, su estado de salud continúa siendo delicado.

Según la información entregada por autoridades de Parques Nacionales y Carabineros, el animal presenta múltiples afectaciones, entre ellas contusiones, raspaduras en el rostro y diferentes partes del cuerpo, inflamaciones, tos, dificultades de movilidad en una de sus extremidades posteriores, además de una baja condición corporal y signos de depresión.