Tumaco abre la sala de memoria con más de 6 mil piezas arqueológicas

Tumaco inauguró la sala permanente de Historias y Memorias del Litoral Pacífico Sur, con un evento que fue presidido por el presidente Gustavo Petro, quien hizo entrega de 329 piezas arqueológicas repatriadas desde Chile, pertenecientes a la cultura nariñense.

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Según el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, estas 329 piezas recuperadas desde Chile hacen parte de un grupo de 1.194 elementos arqueológicos y patrimoniales que han sido repatriados durante el actual gobierno y que serán devueltos a distintos territorios de Colombia.

En la nueva sala permanente reposan cerca de 6.300 piezas arqueológicas y patrimoniales, incluyendo bienes relacionados con la cultura Tumaco-La Tolita, considerada una de las más importantes del Pacífico colombiano por su riqueza artística y ancestral.

Con este espacio se busca crear un punto de encuentro para las comunidades del litoral pacífico, permitiendo acercar a la ciudadanía a la historia de las poblaciones indígenas prehispánicas y de las comunidades afrodescendientes que han habitado esta región desde la época colonial.

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Esta sala también será escenario de actividades de reconocimiento e iniciativas culturales locales beneficiando a comunidades indígenas Awá, organizaciones afrodescendientes y actores culturales del Pacífico sur colombiano.

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