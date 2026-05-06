Más de 120 barrios de Pasto no tendrán servicio de agua potable este 6 de mayo: Horarios y sectores
Consulte aquí los horarios y sectores que estarán sin agua este miércoles en Pasto
Pasto
Empopasto anunció una suspensión programada del servicio de agua potable en distintos sectores de Pasto debido a labores de lavado del tanque Centenario Alto que se realizan en cumplimiento del Decreto 1575 de 2007 para garantizar la calidad del agua.
La suspensión iniciará este miércoles 6 de mayo a la 1:00 de la tarde y se extenderá aproximadamente hasta las 2:00 de la mañana del jueves 7 de mayo.
Empopasto recomendó a la comunidad abastecerse con anticipación, sobre todo en los sectores que tendrán afectación.
¿Qué barros estarán sin agua en Pasto este miércoles 6 de mayo?
- 12 de octubre
- Achalay
- Alameda II
- Albergue del Sol
- Altos de la Colina
- Altos de Lorenzo
- Altos del Campo
- Atahualpa
- Av. Mijitayo (desde Panamericana hasta calle 12)
- Av. Panamericana
- Balcones de Pubenza
- Bella Vista I – II
- Bello Horizonte
- Betania
- Calvario (desde el Hospital Civil)
- Canchala
- Capusigra
- Casa Bella
- Castillos del Norte
- Chambú I
- Chapal II
- Ciudad Jardín
- Ciudad Real manzanas N, O, P, Q, R y S
- Condominio Balcones del Este
- Condominio Los Frailejones
- Condominio Oasis del Este
- Condominio Santa Mónica La Estrella
- Condominio Vista Hermosa
- Conjunto Residencial Monterrey
- Conjunto Residencial Torres del Cielo etapa I
- Corazón de Jesús (hasta la calle 30)
- El Común
- El Porvenir
- El Remanso
- El Tejar
- Estrella de Oriente
- Granada III
- Gualcalá
- Guamuez I – II
- Jorge Giraldo
- La Aurora
- La Carolina
- La Castellana
- La Esmeralda
- La Florida
- La Paz
- La Rosa
- Las Acacias
- Las Camelias
- Las Mercedes
- Laureano Gómez
- Lorenzo de Aldana
- Los Álamos
- Los Ángeles
- Los Balcones
- Los Héroes
- Los Jazmines
- Los Pinos
- María Isabel I y II
- Mariluz I, II y III
- Mercedario
- Mirador de San Juan
- Miraflores I – II
- Monserrate
- Niza I
- Nueva Colombia
- Nueva Solidaridad-Teruel
- Obrero
- Panamericano
- Parque Baviera
- Piedecuesta I – II
- Prados de Niza
- Prados del Sur
- Praga
- Pucalpa Alto
- Pucalpa I – II – III
- Puerres
- Puertas del Sol
- Quintas de San Pedro (parte baja)
- Remansos del Norte
- Renacer
- Rincón Colonial
- Rincón de la Aurora
- San Felipe (parte occidental desde calle 12)
- San Ignacio (parte occidental desde calle 12)
- San Juan de los Pastos
- San Miguel
- San Vicente
- Santa Bárbara
- Santa Catalina
- Santa Fe I – II
- Santa Mónica I-II-III-IV-V
- Santiago (parte occidental desde calle 12)
- Terrazas de Chapal
- Torre Maya
- Torres de Turín
- Torres de Mariluz etapa I
- Torres de Pubenza
- Urbanización Campiña de Oriente
- Urbanización Campo Verde
- Urbanización Los Sauces
- Urbanización Sotavento
- Veracruz
- Villa Adriana María
- Villa Alejandría
- Villa Aurora
- Villa de Los Andes
- Villa Elena
- Villa Las Lajas
- Villa Lucía
- Villa Luciana
- Villa Olímpica
- Villa Oriente
- Villa Recreo I – II – III – IV
- Villa Victoria
- Villadocente
- Villaflor I – II
- Villas de San Rafael
- Villas del Sol
Además, también se verán afectados algunos sitios de interés como el Hospital San Pedro, Hospital San Rafael, Centro Hospital La Rosa, Clínica Oncológica Aurora, Unicentro, Éxito, Universidad de Nariño VIPRI, Sena salida a Oriente y varias instituciones educativas de la ciudad.