Más de 120 barrios de Pasto no tendrán servicio de agua potable este 6 de mayo: Horarios y sectores

Pasto

Empopasto anunció una suspensión programada del servicio de agua potable en distintos sectores de Pasto debido a labores de lavado del tanque Centenario Alto que se realizan en cumplimiento del Decreto 1575 de 2007 para garantizar la calidad del agua.

La suspensión iniciará este miércoles 6 de mayo a la 1:00 de la tarde y se extenderá aproximadamente hasta las 2:00 de la mañana del jueves 7 de mayo.

Empopasto recomendó a la comunidad abastecerse con anticipación, sobre todo en los sectores que tendrán afectación.

¿Qué barros estarán sin agua en Pasto este miércoles 6 de mayo?

12 de octubre

Achalay

Alameda II

Albergue del Sol

Altos de la Colina

Altos de Lorenzo

Altos del Campo

Atahualpa

Av. Mijitayo (desde Panamericana hasta calle 12)

Av. Panamericana

Balcones de Pubenza

Bella Vista I – II

Bello Horizonte

Betania

Calvario (desde el Hospital Civil)

Canchala

Capusigra

Casa Bella

Castillos del Norte

Chambú I

Chapal II

Ciudad Jardín

Ciudad Real manzanas N, O, P, Q, R y S

Condominio Balcones del Este

Condominio Los Frailejones

Condominio Oasis del Este

Condominio Santa Mónica La Estrella

Condominio Vista Hermosa

Conjunto Residencial Monterrey

Conjunto Residencial Torres del Cielo etapa I

Corazón de Jesús (hasta la calle 30)

El Común

El Porvenir

El Remanso

El Tejar

Estrella de Oriente

Granada III

Gualcalá

Guamuez I – II

Jorge Giraldo

La Aurora

La Carolina

La Castellana

La Esmeralda

La Florida

La Paz

La Rosa

Las Acacias

Las Camelias

Las Mercedes

Laureano Gómez

Lorenzo de Aldana

Los Álamos

Los Ángeles

Los Balcones

Los Héroes

Los Jazmines

Los Pinos

María Isabel I y II

Mariluz I, II y III

Mercedario

Mirador de San Juan

Miraflores I – II

Monserrate

Niza I

Nueva Colombia

Nueva Solidaridad-Teruel

Obrero

Panamericano

Parque Baviera

Piedecuesta I – II

Prados de Niza

Prados del Sur

Praga

Pucalpa Alto

Pucalpa I – II – III

Puerres

Puertas del Sol

Quintas de San Pedro (parte baja)

Remansos del Norte

Renacer

Rincón Colonial

Rincón de la Aurora

San Felipe (parte occidental desde calle 12)

San Ignacio (parte occidental desde calle 12)

San Juan de los Pastos

San Miguel

San Vicente

Santa Bárbara

Santa Catalina

Santa Fe I – II

Santa Mónica I-II-III-IV-V

Santiago (parte occidental desde calle 12)

Terrazas de Chapal

Torre Maya

Torres de Turín

Torres de Mariluz etapa I

Torres de Pubenza

Urbanización Campiña de Oriente

Urbanización Campo Verde

Urbanización Los Sauces

Urbanización Sotavento

Veracruz

Villa Adriana María

Villa Alejandría

Villa Aurora

Villa de Los Andes

Villa Elena

Villa Las Lajas

Villa Lucía

Villa Luciana

Villa Olímpica

Villa Oriente

Villa Recreo I – II – III – IV

Villa Victoria

Villadocente

Villaflor I – II

Villas de San Rafael

Villas del Sol

Además, también se verán afectados algunos sitios de interés como el Hospital San Pedro, Hospital San Rafael, Centro Hospital La Rosa, Clínica Oncológica Aurora, Unicentro, Éxito, Universidad de Nariño VIPRI, Sena salida a Oriente y varias instituciones educativas de la ciudad.