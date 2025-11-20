Estado colombiano recolectó cinco objetos y fragmentos arqueológicos del Galeón San José

Cartagena

En el marco de la segunda fase del proyecto de investigación Hacia el corazón del galeón San José, el Estado colombiano presentó en Cartagena de Indias los cinco objetos arqueológicos recolectados del contexto del Área Arqueológica Protegida del galeón San José.

La primera fase del proyecto de investigación ha consistido en realizar un estudio no intrusivo del contexto arqueológico para entender la distribución de los objetos y los restos de la estructura de la embarcación en el fondo del mar, con el fin de delimitar el área del sitio e identificar procesos de deterioro de los materiales. La verificación no intrusiva permitió constatar que el contexto arqueológico del galeón San José se mantiene sin alteraciones antrópicas, previa recolección de evidencias arqueológicas tanto en el cuerpo principal como en las áreas dispersas del contexto.

La segunda fase busca profundizar en el estudio mediante el análisis directo de los objetos arqueológicos, lo cual implica su recolección para estabilizarlos, es decir, adaptarlos gradualmente al cambio del entorno marino al terrestre, y conservarlos en óptimas condiciones. Esta etapa permite que el equipo de investigación nacional pueda analizar características más detalladas de los objetos.

Las piezas recolectadas a bordo de buques de la Armada de Colombia, fueron un cañón, una taza de porcelana y tres macuquinas (monedas), así como dos fragmentos de porcelana y restos de sedimento asociados a estos objetos.

Esta evidencia material servirá para realizar estudios arqueológicos y análisis arqueométricos, es decir, estudios en laboratorio sobre composición, que permiten responder preguntas relacionadas con el proyecto de investigación como procedencia, cronología y tecnologías de producción, entre otros, con los cuales se podrán confirmar estos hallazgos.

Para seleccionar los objetos arqueológicos recolectados se implementaron rigurosos protocolos que permitieran, desde la pertinencia científica y la viabilidad técnica de la robótica submarina de la Armada, justificar cuáles son los materiales inorgánicos representativos como la cerámica (porcelana) y el metal (oro y bronce) que contribuyen a responder las preguntas del proyecto de investigación.

Luego de su recolección, los objetos arqueológicos entran a un largo proceso de conservación, el cual se desarrollará en el Laboratorio de Patrimonio Cultural Sumergido que el Estado colombiano dotó en el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH) del Caribe, perteneciente a la Dirección General Marítima – DIMAR.

“Este hecho histórico es una muestra del fortalecimiento de las capacidades técnicas, profesionales y tecnológicas del Estado colombiano para proteger y difundir el Patrimonio Cultural Sumergido, como parte de la identidad e historia colombiana”, señaló Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Para Alhena Caicedo Fernández, directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, la recolección de estos objetos arqueológicos “abre la posibilidad de que la ciudadanía pueda aproximarse, a través del testimonio material, a la historia del galeón San José”.

El equipo de investigación del proyecto de investigación Hacia el corazón Galeón San José está conformado por profesionales del Ministerio de Defensa, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Armada de Colombia – ARC, la Dirección General Marítima – DIMAR y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH.

Este proyecto se consolida como la primera investigación interdisciplinar que articula el sector cultura y el sector defensa en el estudio y protección del patrimonio cultural sumergido de Colombia