Sigue el llamado por la libertad de dos soldados secuestrados en Nariño

Pasto-Nariño

Mas de ocho meses secuestrados cumplen los soldados profesionales Brayan Estiven Ruiz Toro y Jeison Javier García, esto luego de enfrentamientos sostenidos en agosto del 2025 en el corregimiento de Damasco en el municipio de Cumbitara, en contra de integrantes de la estructura ilegal Franco Benavides del Estado Mayor Central de las Farc.

Desde el momento de su secuestro a la fecha no se conoce información alguna sobre la suerte de los uniformados de la Brigada 23 del Ejército y que, según las Fuerzas Militares, hacen parte de un total de cinco uniformados en poder de grupos al margen de la ley en los departamentos de Cauca y Nariño.

Autoridades y familiares de los soldados se han sumado al clamor por el pronto regreso a la libertad de sus seres queridos, insistiendo en el respeto por su integridad y su vida.

Así mismo hicieron un llamado a organismos internacionales a servir de mediadores para que puedan regresar lo antes posible al seno de su hogar.

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Según el Derecho Internacional Humanitario, el secuestro de militares por grupos armados para financiar la guerra o presionar al Estado constituye un crimen de guerra y una violación al artículo 3 común de los Convenios de Ginebra.