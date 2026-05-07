“Eso es un robo”: Petro acusa a Alemania por no entregar piezas arqueológicas colombianas

El presidente Gustavo Petro advirtió desde Tumaco, Nariño que Alemania frenó devolución de más de 100 piezas arqueológicas hurtadas a Colombia y trasladadas hasta ese país.

Se trata de aproximadamente 140 elementos históricos pertenecientes a la cultura de San Agustín, ubicada en Tierradentro al oriente del departamento del Cauca y parte del Huila, que actualmente permanecen en ese país.

Según explicó el mandatario, las piezas habrían sido sacadas del país por un ciudadano alemán antes de la Primera Guerra Mundial y posteriormente trasladadas a Alemania, donde actualmente permanecerían almacenadas en bodegas de un instituto privado y no en exposición pública.

“Me quedó una gran colección que en realidad no quisieron devolvernos por un cambio político en el país donde están (..) el presidente anterior de alemania me había ofrecido la devolución”, afirmó Petro durante su intervención en Tumaco.

El presidente señaló el instituto que las custodia no autorizó el proceso de devolución y aseguró que continuará impulsando gestiones diplomáticas para insistir en la repatriación de estos elementos arqueológicos.

“Será materia de una presión diplomática que hay que seguir haciendo, incluso en medio del pueblo alemán, porque eso es un robo”, expresó el mandatario.

La advertencia se hizo en medio de la ceremonia de recepción de 329 piezas arqueológicas repatriadas desde Chile y pertenecientes a Tumaco, recuperados junto a otros 865 elementos patrimoniales que serán regresados a sus respectivos territorios en Colombia.