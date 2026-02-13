Colombia

El pasado 11 de febrero, el presidente Gustavo Petro junto a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y el director general de la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, Juan Felipe Harman, entregaron 82.575 hectáreas en el municipio de Chaparral, Tolima, en el marco del cumplimiento de la reforma agraria y la consolidación de la paz territorial.

Según mencionan, esta entrega se dio tras la constitución de una Zona de Reserva Campesina (ZRC), y la entrega de 1.773 títulos de propiedad.

El presidente Petro explicó que, en Chaparral, desde el punto de vista del campesinado de Colombia, en el siglo XX comenzó una lucha que se ha extendido hasta el siglo XXI, con “la diferencia de que esta vez la lucha campesina es victoriosa y queremos que sea así”.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, aseguró que el 2026 fue declarado, por parte de su cartera, como el Año de la justicia agraria. En su intervención, la ministra afirmó que su cartera ha declarado el 2026 como el Año de la Justicia Agraria. “Reclamamos justicia y exigimos que las vidas que se han cegado por la codicia sean reparadas, y que, con la verdad, le devolvamos a este país la dignidad que merecemos”, dijo.

Adicionalmente anunció la Resolución 044 de 2026, que declara los municipios de Fresno, Herveo y Murillo como suelos de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en el Tolima.

La lucha campesina es victoriosa: Gobierno Petro formalizó la entrega de 82.575 hectáreas en Tolima Ampliar La lucha campesina es victoriosa: Gobierno Petro formalizó la entrega de 82.575 hectáreas en Tolima Cerrar

Por su parte, Juan Felipe Harman, director de la ANT, destacó la entrega de 1.773 títulos de propiedad, la recuperación y entrega de 800 hectáreas incluyendo 600 ha del Fondo de Reparación de Víctimas, detallando que “el sur del Tolima fue, es y siempre será de campesinos libres, de gente valiosa y rebelde que, a partir del trabajo de la tierra, ha construido el país”.

Lo oficializado por el Gobierno Nacional

La nueva ZRC, cuyo nombre es ‘Chaparral, Tierra, Vida y Paz’, de 72.315 (ha), de la que se beneficiarán 4.930 familias de 88 veredas de Ataco, Chaparral, Rioblanco y Planadas.

La recuperación de un predio en el municipio de San Luis, de 372 ha.

Otra recuperación de un predio en el municipio de El Guamo, de 246 ha.

La entrega de 1.056 títulos en el municipio de Ataco, que corresponden a 6.066 ha.

Entrega de 606 títulos en Chaparral, que corresponden a 2.809 ha.

Otra entrega de 86 títulos en el municipio de Rioblanco, que corresponden a 418 ha.

Otra entrega de 25 títulos en el municipio de Planadas, que corresponden a 59 ha.

Una compra directa de tierras en Chaparral, que corresponde a 290 ha.

Para los campesinos del sur del Tolima, la entrega masiva representa mucho más que cifras. Detrás de cada predio hay historias de familias que resistieron durante años, que no abandonaron su tierra pese a las dificultades y que siguieron sembrando esperanza, incluso en los momentos más duros. Hoy, esa tierra que defendieron con esfuerzo y dignidad se convierte en una oportunidad real para trabajar con tranquilidad, crecer y construir un futuro mejor para sus hijos”, señala la Agencia Nacional de Tierras.