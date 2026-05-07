¿Qué hacer si su vecino tiene un perro ruidoso y agresivo? Ley de Propiedad Horizontal le ayuda. Foto: Getty Images. / Jaromir

En la actualidad, algunos hogares colombianos cuentan con un animal doméstico en su casa con el deseo de disfrutar de su compañía.

De acuerdo con Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 67 % de las familias colombianas tienen una mascota en su casa.

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Esto quiere decir que hay más de 4.4 millones de familias que tienen un animal en su casa, de los cuales los perros son los preferidos con un 60 %, seguido de los gatos con un 22.3 %.

Ante esto, algunas personas se pueden molestar por la presencia de animales en el hogar, ya que pueden ser molestos por su olor, ruido o temperamento.

Para esta situación, en Colombia existe la Ley 675 de 2001, que “regula la forma especial de dominio, denominado propiedad horizontal, en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la propiedad”.

Debido a esto, el Comité de Convivencia y el Consejo de Administración y también a través del Centro de Atención Jurídica del IDPYBA son los organismos al interior de la propiedad horizontal para solucionar los conflictos más recurrentes.

Es por esto qué lo primero que se debe hacer es entablar un diálogo amistoso entre la persona responsable del animal y el residente que tiene el conflicto.

Si después de esto no se llega a un acuerdo, el administrador de la propiedad horizontal será un mediador neutral en el conflicto.

Si en esta instancia no hay solución todavía, el problema pasa al Consejo de la Administración para resolver la situación, siendo la última fase dentro de la propiedad horizontal.

Si después de estas tres fases no se logra resolver el conflicto, la Policía Nacional asumirá la situación de convivencia, impartirá multas y tendrá que buscar mecanismos diferentes para la resolución, pero siempre lo ideal es no llegar hasta esta instancia.

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Recomendaciones para tenencia de animales en propiedad horizontal

El Código Nacional de Policía y Convivencia y la Ley 746 de 2022 dieron a conocer los siguientes parámetros de convivencia:

Recoger los excrementos del perro y arrojarlas en los recipientes adecuados.

Llevar al perro siempre con correa o traílla en las áreas comunes.

No inducir a la mascota para atacar a personas, animales o bienes.

No permitir que el animal doméstico escarbe o esparza basura en las zonas y espacios comunes.

Los propietarios de perros de raza fuertes están obligados a llevarlos siempre con correa y bozal, según la Ley 746 de 2002.

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