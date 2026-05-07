FIFA rompe relación con Panini y anuncia a Fanatics como su nuevo socio en productos coleccionables

Por medio de un comunicado en su página web, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) dio a conocer que amplió su acuerdo de colaboración con Fanatics, quien se encargará de los productos coleccionables tanto físicos como digitales, incluidos juegos de cartas y cromos.

La colaboración comercial se celebrará a partir de 2031 y abarcará competiciones y actos de la FIFA.

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El organismo más importante del fútbol explica que, gracias a esta colaboración, se ofrecerán a los aficionados nuevos productos, como el programa de parches de camisetas, que incluirá los de jugadores debutantes.

Asimismo, a partir de ese año, Fanatics Collectibles se encargará del diseño y desarrollo de todos los productos, que fabricará la marca Topps.

Como parte del acuerdo, Fanatics buscará acercar la magia del deporte más practicado del planeta con el objetivo de integrar a todos los jóvenes del mundo y ayudar a fomentar el fútbol juvenil mediante la distribución gratuita de coleccionables por un valor superior a 150 millones de dólares.

Ante este acuerdo, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, declaró: “Dentro del panorama deportivo, Fanatics es un auténtico referente de innovación en materia de artículos coleccionables. La marca ofrece a la afición una forma diferente y muy atractiva de acercarse a sus equipos y jugadores favoritos”.

Por su parte, Michael Rubin, fundador y director ejecutivo de Fanatics, manifestó: “Este es un día histórico para nuestra empresa. Ningún otro deporte ofrece el potencial de crecimiento internacional del fútbol. La unión de la capacidad de innovación y el espíritu emprendedor de Fanatics con la influencia de la FIFA, la narrativa del fútbol y el interés por los coleccionables pueden alcanzar cotas nunca vistas”.

Asimismo, Mike Mahan, director ejecutivo de Fanatics Collectibles, señaló cuál es la oferta de vanguardia de compañía. “Estamos encantados de colaborar con la FIFA para ofrecer a aficionados y coleccionistas los productos más innovadores y que más les hagan conectar con sus jugadores favoritos en las principales competiciones”, señaló.

Fin de la relación con Panini

Debido al nuevo acuerdo entre FIFA y Fanatics, Panini y el organismo rector del fútbol pone fin a su relación histórica que duró más de 50 años.

La asociación entre FIFA y Panini se dio inicio en el Mundial de 1970, siendo el primer álbum oficial de la marca. Desde esa fecha, la compañía fue la encargada del álbum y láminas de cada Copa del Mundo.

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En total, Panini ha sido la encargada de 14 álbumes de la Copa del Mundo, desde 1970 hasta 2022. El conteo no incluye la actual edición (2026) ni la siguiente (2030), con la que se pone punto final al acuerdo de exclusividad con la FIFA.

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