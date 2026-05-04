Donación de 4,5 toneladas de concentrado beneficiará a más de 160 animales en fundación colombiana

En Colombia, donde se estima que cerca de 3 millones de perros y gatos viven en situación de calle, iniciativas privadas continúan sumándose a los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de estos animales. Las empresas D’Luchi, Kaba y La Receta CBD, lideradas por su fundadora Luisa Chimá, realizaron una nueva donación anual como parte de su compromiso social.

Para 2025, la organización beneficiada fue la fundación Canes Guerreros, dedicada al cuidado de perros abandonados y animales con problemas de movilidad o conducta. En esta ocasión, el aporte consistió en 4,5 toneladas de concentrado para perros, una contribución que permitirá cubrir la alimentación de aproximadamente 160 animales durante los próximos cinco meses.

Este apoyo no solo garantiza el sustento alimentario de los animales, sino que también permitirá a la fundación destinar otros recursos a la adecuación de sus instalaciones, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los animales que alberga.

Luisa Chimá, fundadora de las marcas, destacó la experiencia de la entrega tras visitar la organización: “Ustedes no se alcanzan a imaginar lo feliz que fue la visita que hice con mi equipo a la fundación Canes Guerreros. Como ya les he comentado en otras ocasiones, tengo un amor profundo por los animales y me llena de satisfacción poder ayudarlos para que tengan una vida de calidad.”

Por su parte, Alexa Ramírez, directora de la fundación, resaltó la importancia de este tipo de aportes para la sostenibilidad del proyecto:

“Canes Guerreros es un proyecto increíble, y estamos muy agradecidos con todos aquellos que nos apoyan. Es una labor maravillosa, pero también un desafío mantenerla, por lo que cuantas más manos nos ayuden, más vidas podremos salvar. Actualmente, albergamos perros con temperamentos fuertes, como los pitbulls, y tenemos 21 perros con discapacidades, ciegos o con movilidad reducida. En total, contamos con 161 animales, entre los que se incluyen ovejas, cerdos, una paloma, gallinas y una mula.”

El caso de Canes Guerreros refleja el impacto que pueden tener las alianzas entre el sector privado y organizaciones sociales en la protección animal. En un contexto donde millones de animales permanecen en condición de abandono, este tipo de donaciones resulta clave para garantizar su bienestar.

Además de estas acciones, las empresas involucradas han desarrollado iniciativas enfocadas en sostenibilidad ambiental. Entre ellas, cuentan con una planta de producción en la industria de la belleza que opera en su totalidad con energía solar. Asimismo, algunos de sus productos están formulados sin petrolatos ni aceites minerales, con el fin de reducir su impacto en los ecosistemas marinos.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente de Colombia, entre el 70% y el 80% de los arrecifes coralinos del país han sufrido procesos de blanqueamiento en los últimos años, lo que refuerza la necesidad de adoptar prácticas responsables que contribuyan a la protección de la biodiversidad. Adicionalmente, ninguno de los productos de estas marcas es testado en animales.

Este tipo de iniciativas no solo contribuye al bienestar de los animales rescatados, sino que también fortalece la labor de las organizaciones que trabajan diariamente en su protección y cuidado.