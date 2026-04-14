Pobreza multidimensional en Colombia baja a 9,9% en 2025, según DANE: redujo 1.6 puntos porcentuales

Una reducción de 1.6 puntos porcentuales presentó la pobreza multidimensional en Colombia, la cual se ubicó en 9.9% en 2025, reportó el @DANE_Colombia. Este índice revisa condiciones de salud, educación, trabajo, niñez y juventud, y vivienda y servicios. En 2024 fue de 11.5%.

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