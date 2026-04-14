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14 abr 2026 Actualizado 16:14

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Economía

Pobreza multidimensional en Colombia baja a 9,9% en 2025, según DANE: redujo 1.6 puntos porcentuales

Imagen de referencia de economía en Colombia. Foto: Getty Images

Imagen de referencia de economía en Colombia. Foto: Getty Images / Anton Petrus

Imagen de referencia de economía en Colombia. Foto: Getty Images

Luis Enrique Hurtadolehurtado

Una reducción de 1.6 puntos porcentuales presentó la pobreza multidimensional en Colombia, la cual se ubicó en 9.9% en 2025, reportó el @DANE_Colombia. Este índice revisa condiciones de salud, educación, trabajo, niñez y juventud, y vivienda y servicios. En 2024 fue de 11.5%.

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Luis Enrique Hurtado

Luis Enrique Hurtado

Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...

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