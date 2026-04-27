Según psicólogos, el amor tiene fecha de caducidad: Es una fase intensa y bioquímica ¿Cuánto dura?. Foto: Getty Images. / Frazao Studio Latino

A lo largo de la vida, una persona experimenta distintas etapas del amor. La primera es la que le brinda la familia para protegerlo y cuidarlo, luego, al crecer, comienza a tener sensaciones de enamoramiento que pueden ser pasajeras, que no terminan bien o que puede ser para toda la vida.

Etapas del enamoramiento

Diversos estudios de expertos y psicólogos llegan a la conclusión que el enamoramiento puede tener tres etapas y va madurando con el paso del tiempo.

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La primera de ellas es la etapa de atracción o enamoramiento intenso, que se caracteriza por la idealización y la euforia.

Desde la antropología y la neurociencia, la antropóloga Helen Fisher explica que en esta fase predominan sistemas cerebrales asociados a la dopamina y la noradrenalina, las cuales están vinculadas al deseo, la motivación y la recompensa, lo que explica la sensación de exaltación y la tendencia a restar importancia los defectos del enamorado.

La segunda etapa es de apego o vinculación emocional, donde se reduce la idealización y se inicia un conocimiento más realista de la otra persona.

Desde la teoría del apego, el psicoanalista John Bowlby señala que en esta fase se activan patrones aprendidos tempranamente que buscan cercanía, seguridad y regulación emocional dentro de la relación.

A nivel neurobiológico, Fisher y otros expertos destacan el incremento de oxitocina y vasopresina, hormonas que están relacionadas con el vínculo, la confianza y la estabilidad, lo que genera que la relación pase de la intensidad a la conexión emocional sostenida.

La tercera etapa es compromiso o amor maduro, en la cual la relación se basa más por decisiones conscientes, acuerdos y proyectos compartidos, en lugar de la química de los dos.

A través de su Teoría Triangular del Amor, el psicólogo Robert Sternberg, explica esta fase como aquella donde predomina el compromiso, acompañado de intimidad, y donde la pasión puede cambiar sin que el vínculo se acabe.

Durante esta etapa final, no se basa en la idealización, sino que se consolida como una relación consensuada entre los dos, siendo más estable y realista, dependiendo del respeto, el control de las emociones, la comunicación y el cuidado mutuo.

La regla de los tres meses

Durante las fases del enamoramiento, aparece la regla de los tres meses, tiempo suficiente y conocido como de “prueba”, en el que se busca conocer a la otra persona antes de iniciar relación.

Pasado este periodo, la persona deja ver a su enamorado solo desde la parte del deseo y comienza analizar sus comportamientos (cosas buenas y malas), para así tener una mayor probabilidad de que sea realista.

¿Cuál es la fecha de caducidad del amor?

A través de entrevistas y cuestionarios, la psicóloga Dorothy Tennov realizó un estudio sobre el fenómeno del amor apasionado y su posible duración.

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De acuerdo con la investigación, las experiencias intensas del amor (enamoramiento) pueden durar entre 18 meses y tres años. El cálculo se basó en observaciones sobre cómo evoluciona la intensidad emocional de las personas.

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