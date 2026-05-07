Incrementan patrullajes de Policía y Ejército en límites entre el Quindío y el Valle del Cauca

Armenia

El Ejército y la Policía reforzaron la presencia en el límite entre el departamento del Quindío y El Valle del Cauca para evitar la presencia e ingreso de grupos armados ilegales y de disidencias de las Farc en el territorio

Actualmente, más de 600 soldados se encuentran desplegados en el departamento del Quindío, hombres y mujeres con capacidades diferenciales, preparados para enfrentar cualquier amenaza y salvaguardar la seguridad de la población civil.

El Ejército reafirma que, gracias a este despliegue operacional, fortalecen el blindaje del departamento del Quindío, evitando la presencia de estructuras criminales como el grupo armado organizado residual conocido como frente 57 Yair Bermúdez, el cual busca expandir sus actividades ilícitas hacia esta región.

Tropas del Batallón de Alta Montaña N.º 5 del Ejército Nacional mantienen un despliegue estratégico en las zonas limítrofes entre el departamento del Quindío y el Valle del Cauca, especialmente en el corredor que comunica al municipio de Génova con esta región del suroccidente colombiano.

Cortesía Octaba Brigada del Ejército

El coronel Yanny Alexander Melo Restrepo, jefe de Estado Mayor y Segundo comandante Octava Brigada indicó “Las unidades militares, altamente entrenadas para operar en terrenos de difícil acceso, desarrollan operaciones de control territorial mediante patrullajes permanentes, puestos de control y la acción de pelotones motorizados que recorren de manera constante estos sectores estratégicos, considerados corredores de movilidad que podrían ser utilizados por grupos armados organizados.

Cortesía Octava Brigada del Ejército

Hasta este punto del departamento se desplazó el secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez junto con el jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Octava Brigada y funcionarios de la Policía Nacional, con el propósito de verificar en terreno el desarrollo de las operaciones militares, así como conocer de primera mano la percepción de seguridad de los habitantes de esta zona alta del departamento.

Mayor Jhony Gutiérrez Giraldo, comandante Seccional de Carabineros y protección ambiental del Quindío indicó “De manera articulada, el Gaula Militar Eje Cafetero intensifica sus acciones preventivas y operativas contra el delito de la extorsión, protegiendo a campesinos, caficultores y demás gremios económicos, con el objetivo de brindar condiciones de tranquilidad y desarrollo en la región.