¿Pueden las mascotas sentir empatía? Lo que dice la ciencia sobre perros y gatos

Durante siglos, los animales domésticos se han convertido en aliados emocionales. No obstante, la ciencia aún debate si su aparente empatía es una respuesta consciente o un reflejo instintivo.

El veterinario Dr. Jon Bowen, del ‘Queen Mother Hospital for Animals’ en Hertfordshire, sostuvo que los perros sí son capaces de brindar apoyo emocional genuino. Según sus investigaciones, el contacto visual entre humano y perro desencadena la liberación de oxitocina. Esto fortalece la conexión afectiva entre ambas especies.

Un estudio realizado en 2021 mostró que ocho de cada diez dueños de perros sienten que su mascota los ayuda a superar momentos de tristeza o pérdida.

La experiencia de Sally Bayly, descrita en ‘The Guardian’, refejó ese lazo: tras la muerte de su esposo, su labradora comenzó a acompañarla con mayor frecuencia, permaneciendo a su lado durante las clases y brindándole consuelo silencioso. Para muchos, esa presencia fiel trasciende toda explicación científica.

¿Es empatía o solo reflejo emocional?

La doctora Karen Hiestand, investigadora del ‘Royal Veterinary College’ del Reino Unido, planteó que los animales no experimentan empatía de la misma forma que los humanos.

Según su análisis, es necesario diferenciar entre la ‘empatía cognitiva’, que implica comprender el estado emocional ajeno, y el ‘contagio emocional’, una respuesta automática ante el llanto o el estrés del otro sin entender su causa.

Hiestand citó estudios en los que perros se acercaron con cautela a sus dueños cuando fingían llorar, adoptando posturas tranquilizadoras y mostrando conductas de consuelo.

Sin embargo, al repetir el experimento con extraños, los animales reaccionaron de manera similar, lo que sugiere una empatía más elemental, basada en la sensibilidad al sufrimiento y no en la comprensión.

En experimentos paralelos con gatos, los resultados fueron distintos. Aunque también percibieron el malestar simulado de sus dueños, tendieron a mantener distancia y mostraron señales de estrés, como lamerse las patas o mover la cola, expresando un tipo de empatía discreta, quizás más felina que emocional.

¿Podemos leer realmente las emociones de nuestras mascotas?

Investigaciones recientes de la Universidad Estatal de Arizona, dirigidas por la Dra. Holly Molinaro, revelaron que la mayoría de las personas interpreta erróneamente las emociones de los perros, basándose más en el contexto que en su conducta real.

Un descubrimiento similar proviene de la Universidad de Milán, donde se comprobó que pocos humanos logran identificar correctamente las emociones que se esconden detrás de los distintos maullidos felinos.

En su conferencia ‘The Psychology of Dogs’, el veterinario Jon Bowen explicó que los perros desarrollaron la capacidad de observar el lado izquierdo del rostro humano, donde las expresiones emocionales son más marcadas, una habilidad inexistente en sus interacciones con otros perros.

Por su parte, Hiestand advirtió sobre el peligro de antropomorfizar a los animales, es decir, atribuirles emociones humanas como la culpa o el resentimiento.

Finalmente, cabe acotar que aunque persiste el debate sobre si perros y gatos comprenden las emociones humanas o solo reaccionan ante ellas, la ciencia coincide en algo: su sensibilidad emocional hacia los humanos sigue siendo profundamente fascinante.