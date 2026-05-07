Medicina Legal entregó el cuerpo de la subteniente Jenyfer Marciales: será trasladado a Barranquilla

En la noche de este miércoles, 6 de mayo, Medicina Legal de San Andrés entregó el cuerpo de la subteniente Jenyfer Marciales, quien era comandante de la Policía en Providencia, tras realizarle un examen especial.

“Ya el cuerpo está en manos del personal de la funeraria. La demora fue porque Medicina Legal decidió practicarle un procedimiento especial de acuerdo a las circunstancias en cómo fue su muerte”, manifestó David Felipe Sánchez, abogado de la familia de la subteniente.

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El cuerpo será trasladado a Barranquilla

El abogado confirmó que avanza el proceso del traslado del cuerpo de la mujer hacia Barranquilla en donde será sepultado, y en donde se encuentra su familia.

Caracol Radio conoció que, en los últimos días, la familia de la subteniente estuvo realizando las gestiones pertinentes para el traslado del cuerpo.

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Avanza la investigación

Por otra parte, se mantiene la investigación de la Policía tras la muerte de la subteniente, cuyo cuerpo fue hallado sin vida al interior de la Estación de Policía de Providencia el pasado fin de semana, de donde era comandante.

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