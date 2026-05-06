Investigan presuntas amenazas contra miembros del Inpec en Barranquilla

Las autoridades adelantan investigaciones para verificar la autenticidad de un video que circula en redes sociales, en el que aparecen varios hombres armados y encapuchados que se identificarían como presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Pepes’.

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En la grabación, uno de los sujetos, que se presenta como “Mateo”, supuesto jefe militar de la organización, lanza amenazas directas contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. El mensaje estaría relacionado con el presunto traslado de Digno Palomino a la cárcel de Girón, en Norte de Santander.

Según el contenido del video, el grupo armado advierte sobre un supuesto plan para atentar contra la vida de Palomino, a quien califican como “mediador y vocero” en procesos de diálogo. Además, aseguran que el traslado, pese a sus condiciones de salud, pondría en riesgo su integridad y la de su familia.

En el comunicado también se emiten advertencias directas al Inpec. Los encapuchados señalan que, si la entidad facilita traslados que permitan ataques contra miembros de su organización, responderían con acciones violentas, lo que podría generar una escalada de confrontación.

Contexto de violencia en el Atlántico

Este hecho se conoce en medio de un preocupante aumento de la violencia en el departamento del Atlántico.

De acuerdo con cifras del Sistema Civil de Alertas Tempranas, liderado por el expersonero Arturo García, abril de 2026 cerró con 104 muertes violentas, consolidándose como uno de los meses más críticos en materia de seguridad reciente.

El balance del primer cuatrimestre del año tampoco es alentador: entre enero y abril se han registrado 394 homicidios, lo que representa un incremento de 116 casos en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 278.

El área metropolitana de Barranquilla concentra la mayoría de los casos. Solo en abril se reportaron 85 homicidios, distribuidos así: Barranquilla (54), Soledad (15), Malambo (10), Galapa (5) y Puerto Colombia (1).

En el resto del departamento se contabilizaron 19 asesinatos, principalmente en Sabanalarga (8) y Sabanagrande (5), además de Baranoa y Polonuevo (2 cada uno), y Campo de la Cruz y Santo Tomás con un caso respectivamente.

Las autoridades mantienen operativos y seguimiento a estas amenazas, mientras avanzan en la verificación del material audiovisual y su posible relación con estructuras criminales activas en el departamento.