Defensa de subteniente Jenyfer Marciales pide esclarecer su muerte y no descarta ninguna hipótesis

La defensa de la subteniente Jenyfer Marciales Londoño advirtió que las autoridades investigan varias hipótesis sobre su muerte, entre ellas un posible suicidio, al tiempo que solicitó que se esclarezcan plenamente las circunstancias del caso, ocurrido en la isla de Providencia.

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El abogado David Felipe Sánchez López, representante de la familia, explicó que el proceso se encuentra en una fase inicial y que todas las conclusiones conocidas hasta ahora hacen parte de líneas de investigación que deberán ser verificadas por la Fiscalía y los organismos judiciales. La oficial fue hallada sin vida en la estación de Policía donde se desempeñaba como comandante.

“En esta etapa de indagación, todo lo que existe son hipótesis que deben ser verificadas dentro del proceso penal en curso. Con la información disponible hasta ahora, se contempla como una de las posibilidades el suicidio; sin embargo, no se descartan otras eventuales acciones que hayan podido incidir en la muerte de la subteniente. Por eso, cualquier conclusión debe manejarse con prudencia mientras avanzan las investigaciones”, explicó el abogado.

Piden rigor y evitar conclusiones anticipadas

El jurista subrayó que, además de esa posibilidad, no se descartan otros factores que habrían podido incidir en la muerte de la subteniente, por lo que insistió en la necesidad de avanzar con rigor técnico y sin emitir conclusiones anticipadas.

Acoso laboral, versión en verificación

En relación con versiones sobre un presunto caso de acoso laboral, Sánchez López señaló que, hasta el momento, no existe una denuncia formal ante la Fiscalía. Sin embargo, reconoció que familiares han hecho señalamientos en ese sentido, los cuales deberán ser incluidos y verificados dentro del programa metodológico de la investigación.

“De manera preliminar, y como un aspecto prioritario, la investigación deberá establecer si la Policía Nacional activó de forma adecuada los protocolos institucionales frente a posibles situaciones de violencia o acoso laboral. Conforme a las directrices internas de la institución, este punto será verificado en coordinación con la Fiscalía para determinar si dichos procedimientos se aplicaron o no”, sostuvo Sánchez.

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Trámites para traslado del cuerpo

Finalmente, el abogado informó que los familiares de la subteniente, oriundos de Barranquilla, adelantan los trámites para el traslado del cuerpo hacia esa ciudad, donde se llevarían a cabo las honras fúnebres. La familia reiteró su llamado a que el proceso avance con celeridad para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en este caso que ha generado atención a nivel nacional.