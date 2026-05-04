Policía confirma inicio de investigaciones tras hallazgo sin vida de subteniente Jenyfer Marciales

La Policía Nacional confirmó la apertura de investigaciones judiciales y disciplinarias tras el hallazgo sin vida de la subteniente Jenyfer Marciales en el municipio de Providencia.

A través de un comunicado oficial, la institución informó que desde el momento en que se conocieron los hechos, “se activaron de manera inmediata los actos urgentes en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal”, con el fin de establecer las circunstancias de lo ocurrido.

La Policía también señaló que, en paralelo a las actuaciones judiciales, “se dio apertura a una indagación previa por parte de la Inspección General y la Justicia Penal Militar”, respetando la autonomía de las autoridades competentes.

Sobre el acompañamiento a los familiares, indicaron que “la institución dispuso un acompañamiento integral a la familia, que incluye apoyo psicosocial y jurídico”, así como el traslado de allegados a la zona donde ocurrieron los hechos.

En el mismo documento, la institución reiteró que “ninguna hipótesis será descartada ni validada sin el soporte probatorio correspondiente”, y aseguró que el proceso se adelantará con criterios de transparencia y rigor técnico.

Finalmente, la Policía Nacional enfatizó su postura frente a este tipo de casos al advertir que mantiene una política de “cero tolerancia frente a cualquier conducta que afecte la dignidad, integridad y bienestar de sus integrantes”.