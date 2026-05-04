Investigan muerte de la comandante de la Policía de la Isla de Providencia: esto se sabe
Según las autoridades, la subteniente Jenyfer Marciales Londoño fue hallada sin vida al interior de la Estación de Policía.
A través de un comunicado, la Policía Nacional dio a conocer que se adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas de la muerte de la subteniente Jenyfer Marciales Londoño, de 36 años.
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En el comunicado, la Policía Nacional indicó que la subteniente fue hallada sin vida en su lugar de residencia en la Estación de Policía de Providencia.
“Se adelantan las acciones necesarias en coordinación con las autoridades competentes para garantizar la transparencia y el rigor en este proceso”, indicó la Policía Nacional en su comunicado.
Asimismo, expresaron las condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros. “Acompañamos con respeto y dolor a sus seres queridos, elevando nuestras oraciones para quienes hoy enfrentan esta irreparable pérdida”, indicaron.