Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 may 2026 Actualizado 19:38

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Investigan muerte de la comandante de la Policía de la Isla de Providencia: esto se sabe

Según las autoridades, la subteniente Jenyfer Marciales Londoño fue hallada sin vida al interior de la Estación de Policía.

Efraín

Barranquilla

A través de un comunicado, la Policía Nacional dio a conocer que se adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas de la muerte de la subteniente Jenyfer Marciales Londoño, de 36 años.

En el comunicado, la Policía Nacional indicó que la subteniente fue hallada sin vida en su lugar de residencia en la Estación de Policía de Providencia.

“Se adelantan las acciones necesarias en coordinación con las autoridades competentes para garantizar la transparencia y el rigor en este proceso”, indicó la Policía Nacional en su comunicado.

Asimismo, expresaron las condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros. “Acompañamos con respeto y dolor a sus seres queridos, elevando nuestras oraciones para quienes hoy enfrentan esta irreparable pérdida”, indicaron.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir