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29 abr 2026 Actualizado 11:43

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Medicina Legal responde a Petro sobre el caso de Kevin Acosta: “nuestra labor es meramente técnica”

Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, se refirió en 6AM W a los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre el presunto ocultamiento de la necropsia de Kevin Acosta, quien padecía hemofilia.

El director de Medicina Legal Ariel Emilio Cortés Martínez

El director de Medicina Legal Ariel Emilio Cortés Martínez

El director de Medicina Legal Ariel Emilio Cortés Martínez

Lina María Vegavegacabravegacabra

Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, se refiere a los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre el presunto ocultamiento de la necropsia de Kevin Acosta, quien padecía hemofilia.

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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