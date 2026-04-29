Medicina Legal responde a Petro sobre el caso de Kevin Acosta: “nuestra labor es meramente técnica”
Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, se refirió en 6AM W a los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre el presunto ocultamiento de la necropsia de Kevin Acosta, quien padecía hemofilia.
Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, se refiere a los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre el presunto ocultamiento de la necropsia de Kevin Acosta, quien padecía hemofilia.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...