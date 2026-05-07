La visión de ciudades sostenibles se analizará en el Congreso Camacol Verde en Medellín

Medellín

Para analizar el futuro de las ciudades sostenibles en Colombia se adelantará el Congreso Camacol Verde 2026, en el Hotel Intercontinental de Medellín entre el 14 y el 15 de mayo próximos.

En este escenario, el sector edificador de nuestro país, presentará su propuesta al próximo gobierno sobre las ciudades sostenibles y que trascienden.

El evento tendrá dentro de su agenda las propuestas de ordenamiento territorial, nuevos modelos de transformación urbana, acciones para contrarrestar la transición climática y modelos de negocio con visión de largo plazo.

Invitados internacionales

Allí estará el cofundador de TriCiclos y High-Level Climate Action Champion de la ONU, Gonzalo Muñoz y también participará Martha Thorne, exdirectora del Premio Pritzker.

También estarán Hubert Klumpner, cofundador de Urbanthinktank_next y catedrático de ETH Zurich; Pedro Nicolás Vottero, secretario de Economía Circular y Empleo Verde de Córdoba en Argentina; y Mar Gómez, directora meteorológica de ElTiempo.es de España e invitada frecuente de medios como BBC, Reuters y TRTworld, referente en comunicación sobre cambio climático.

La Cámara Colombiana de la construcción, Camacol, busca que en el encuentro se pueda dejar en evidencia una propuesta de hoja de ruta para la transformación del ordenamiento territorial y la construcción de ciudades sostenibles en Colombia.

Enfoques de propuestas

Son tres enfoques en los que se podría centrar la agenda de este sector para el periodo de gobierno entre 2026 y 2030.

En primer lugar está la modernización institucional y eficiencia en trámites, por medio de la digitalización de licencias, interoperabilidad y fortalecimiento institucional.

Como segundo enfoque está la armonización regulatoria, con la integración de normas técnicas para reducir sobrecostos y mejorar la productividad.

Como tercer eje se debe pensar, según indica Camacol, en la industrialización de la construcción, con el impulso a sistemas prefabricados para responder a la demanda de vivienda y mejorar la eficiencia del sector.

Cifras de sostenibilidad

Según Camacol, Colombia hoy es el número uno en el mundo en certificaciones EDGE, que se refiere a la Excelencia en el Diseño para una Mayor Eficiencia, con 25,5 millones de metros cuadrados certificados, superando a marzo de 2026 mercados como India, México y Vietnam, según las cifras que entregó la Corporación Financiera Internacional.

En nuestro país, cerca de 364.000 viviendas certificadas corresponden a Vivienda de Interés Social, lo que indica que “la sostenibilidad se ha convertido en una herramienta de acceso y no en un atributo exclusivo”, explicaron desde Camacol.

Este tipo de construcciones en los más recientes siete años han permitido ahorros significativos en agua y energía, además de evitar miles de toneladas de emisiones de dióxido de carbono.

Déficit de vivienda actual

En este encuentro también se mostrará el déficit habitacional que tiene el país de más de dos millones de hogares y requiere construir más de 465 mil viviendas anuales en los próximos diez años para lograr atender esa necesidad.

Adicional a la necesidad de unidades de vivienda, se requiere una construcción sostenible, para mejorar la calidad de vida, la movilidad, el acceso a oportunidades y hasta la salud de millones de personas.

El congreso arranca este 14 de mayo

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; el presidente de Camacol, Guillermo Herrera; y el embajador de Suiza en Colombia, Eric Mayoraz darán apertura a este encuentro el próximo 14 de mayo en el Hotel Intercontinental de Medellín.

En este evento se tendrá un desfile de moda circular “De la Construcción a la Pasarela”, una puesta en escena que evidencia cómo los materiales encuentran una nueva vida, las historias se transforman y las personas se convierten en protagonistas del cambio.

En este evento también se entregarán los Premios Camacol Verde, que reconocen las iniciativas que están impulsando la transformación sostenible del sector en Colombia.