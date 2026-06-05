Tres heridos dejó ataque de familiares de un paciente fallecido en el Hospital General de Medellín

Medellín

El Hospital General de Medellín denunció un episidio de agresión del que fueron víctimas integrantes de su personal asistencial y de seguridad, luego de que se registrara el fallecimiento de un paciente en el servicio de urgencias el pasado 4 de junio.

Según informó la institución, tras conocerse la muerte del usuario, un grupo de siete familiares intentaron ingresar por la fuerza a las instalaciones del centro asistencial rompiendo vidrios y botellas, situación que derivó en ataques contra dos vigilantes y un auxiliar de enfermería que se encontraban cumpliendo sus labores; causándoles múltiples lesiones.

Rechazo y denuncia a las agresiones

A través de un comunicado oficial, el hospital calificó estos hechos como una grave vulneración a los derechos humanos de los trabajadores de la salud y advirtió que este tipo de acciones ponen en riesgo la integridad del personal, la seguridad de los pacientes y la continuidad de los servicios esenciales que presta la entidad.

“Este tipo de actos violentos no solo vulneran los derechos humanos de nuestros profesionales de la salud, sino que ponen en riesgo la vida de los pacientes y la continuidad de los servicios esenciales para toda la comunidad”, señala el comunicado oficial.

El Hospital General de Medellín insistió en que la misión médica es un símbolo neutral y humanitario protegido por el Derecho Internacional Humanitario, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para respetar y respaldar al personal que diariamente trabaja en la atención de los usuarios.

Asimismo, anunció que ya se encuentran instaurando las denuncias penales correspondientes ante las autoridades competentes para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades del caso.

Pese a lo ocurrido, el hospital informó que mantiene la operación normal de sus servicios de urgencias y demás áreas de atención, con el fin de garantizar la prestación de los servicios de salud a la población.