Desarticulan ‘Call Center’ que vendía heroína cerca de colegios y universidades de Medellín

Medellín

En un golpe contundente contra el narcotráfico en el Valle de Aburrá, las autoridades desmantelaron una organización criminal vinculada al grupo delincuencial ‘La Terraza’, dedicada a la distribución de heroína. Mediante la ‘Operación Andrómeda’, un trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía General de la Nación y el CTI, se ejecutaron 10 diligencias de allanamiento en Medellín, La Ceja e Ipiales (Nariño). El operativo dejó como resultado la captura de 10 personas, entre ellas el máximo cabecilla de la estructura, desarticulando un negocio ilícito que operaba cerca a entornos educativos y familiares.

La investigación judicial determinó que esta red criminal utilizaba una sofisticada estrategia de venta basada en líneas telefónicas y mensajería de WhatsApp que funcionaban como un ‘call center’ para coordinar los pedidos. Los estupefacientes eran distribuidos en sectores estratégicos de Medellín, afectando directamente las inmediaciones de colegios, universidades, estaciones del Metro, centros médicos y parques públicos. Además de la heroína, la organización comercializaba metadona de manera ilícita, una sustancia utilizada deliberadamente para encadenar y mantener la dependencia de los consumidores, maximizando así sus ganancias económicas.

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Entre los detenidos destaca Iván Darío Murillo López, alias ‘Iván’ o ‘Primo’, señalado como el principal dinamizador de este mercado en la ciudad y quien cuenta con una trayectoria criminal de más de 11 años. Alias ‘Iván’ ya había sido condenado en 2015 por transportar heroína y, tras recuperar su libertad, retomó las rentas criminales expandiendo su red por los barrios Manrique, Santa Cruz, Prado, Villa Hermosa, Castilla, Florencia y Caribe, además de los municipios de Bello, Barbosa y Girardota. Junto a él fueron judicializados otros mandos que registraban antecedentes por narcotráfico y hurto.

Durante los operativos de registro, las autoridades incautaron dosis de heroína, anfetaminas, metadona, un revólver con su respectiva munición, dinero en efectivo y un arsenal tecnológico compuesto por 21 teléfonos celulares, computadores y tabletas que eran empleados para la logística del microtráfico. Tras las audiencias concentradas, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para nueve de los capturados y detención domiciliaria para una mujer. Los procesados deberán responder por delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, uso de menores para la comisión de delitos y porte ilegal de armas, entre otros cargos.