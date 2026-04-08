La vivienda de interés social es el punto más crítico del sector constructor en Santander: Camacol

De acuerdo con el gremio, la reducción de subsidios y cambios en las condiciones de acceso han limitado la capacidad de compra de los ciudadanos, lo que se refleja en la caída de las ventas de este tipo de vivienda.

“El indicador que más se vio afectado fue el de la vivienda de interés social. Lo que esperábamos era un apoyo precisamente a las bases ciudadanas que necesitan de ese subsidio para poder comprar vivienda”, afirmó José Rubén Cavanzo, Presidente Junta Camacol en Santander.

Pero además, desde el sector cuestionan la forma en que se han interpretado estos apoyos. “Interpretar que los subsidios son para las empresas es un error gigante. Lo que ha pasado es que los ciudadanos ya no pueden comprar vivienda”, agregó Cavanzo.

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El gremio insiste en que la falta de estos apoyos no solo afecta al sector, sino directamente a las familias de menores ingresos.

De hecho, la caída en las ventas de vivienda de interés social y la dificultad para acceder a subsidios ya está teniendo un efecto más profundo: el aumento de la informalidad.

Esto se traduce en que muchas familias, ante la falta de opciones, terminan ampliando viviendas de manera irregular: construyen sobre las casas de familiares, sin licencias ni cumplimiento de normas, y con conexiones informales a servicios públicos.

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“Esto ha tenido un impacto no solamente en la caída de las ventas, sino un impacto supremamente grave que es el aumento de la informalidad, porque finalmente la gente necesita dónde vivir”, agregó.

El sector advierte que este fenómeno no solo implica riesgos en términos de seguridad y planificación urbana, sino que además es difícil de revertir.

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Pese al panorama, desde el gremio insisten en que la vivienda sigue siendo una apuesta segura. Pues es un sector que se sigue moviendo y donde la inversión se mantiene, porque al final la vivienda es una necesidad básica:tener dónde vivir.

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“La invitación siempre es a confiar, pero sobre todo a apostarle a la formalidad que es lo único que le puede dar garantías para que su patrimonio, el de la familia, que es el más importante crezca con el tiempo”, señaló Cavanzo.

En ese contexto, insisten en que fortalecer los subsidios y mejorar las condiciones de financiamiento será clave para reactivar la vivienda de interés social, un segmento que consideran fundamental para reducir el déficit habitacional.