Alertan por casos de extorsión en los municipios cafeteros de Antioquia

Medellín

Un estudio adelantado por el Politécnico Grancolombiano evidenció que la extorsión en los municipios cafeteros de Antioquia, especialmente en regiones como el Occidente y Suroeste, alcanza hasta 65 casos por cada 100.000 habitantes.

Según el análisis, los grupos armados ven en la caficultura un ingreso seguro, lo que ha incrementado los cobros ilegales y el control sobre productores, rutas y cargas.

El trabajo académico

Este trabajo académico se denominó “Café, Conflicto y Extorsión: Un Análisis Cuantitativo en Municipios de Colombia”, realizado por los docentes Jaime Wilches, Karolina Baquero y Rodrigo Atehortúa del Politécnico Grancolombiano.

En él se indica que la extorsión es más fuerte en municipios donde la caficultura se mezcla con antecedentes de conflicto, poca presencia estatal y, en algunos casos, cultivos de coca.

Llamadas extorsivas

Como parte de las labores de investigación se logró establecer que siete de cada diez productores reciben llamadas extorsivas, pero casi nadie denuncia por miedo a las retaliaciones de los grupos armados ilegales.

Debilita la economía

Este tipo de situaciones está reduciendo los ingresos de los caficultores, además de debilitar la economía de las cooperativas que están localizadas en esas zonas con alta presencia de estructuras armadas y extorsión, también afecta la producción de cafés especiales.

¿Cuáles son los municipios más afectados?

Las localidades con mayor número de casos que pudo registrar este análisis académico son en orden alfabético Angostura, Anzá, Barbosa, Ciudad Bolívar, Montebello y Nariño en los que hay tasas de extorsión que oscilan entre 25 y 65 casos por cada 100.000 habitantes.

La investigación identificó “un foco claramente localizado en el corredor cafetero del occidente y suroeste antioqueño, donde confluyen tres factores de riesgo: una alta actividad cafetera, el legado del conflicto armado reflejado en la condición PDET y elevadas tasas de extorsión”.

Cultivos de coca agravan la situación

Las tasas de extorsiones se incrementan cuando hay presencia de cultivos de coca, según explica el estudio, debido a que las economías legales e ilegales se mezclan, permitiendo a los actores armados consolidar sistemas de vigilancia, control territorial y cobro extorsivo que afectan de manera simultánea a cafeteros y a otros sectores económicos locales.

Los caficultores

Debido a que la mayoría de casos no son denunciados y solo el 15 por ciento pone en conocimiento de las autoridades este tipo de situaciones, se debilita la capacidad de respuesta comunitaria.

Contexto de Medellín

Para los docentes, este fenómeno no se observa con la misma intensidad en el Valle de Aburrá. Medellín y su área metropolitana no aparecen como uno de los focos más críticos de extorsión asociados a la caficultura, a diferencia de lo que ocurre en las subregiones cafeteras del departamento.

Explicaron que en el Valle de Aburrá, la extorsión presenta un predominio urbano y metropolitano, está asociada principalmente a bandas criminales y se dirige al comercio, el transporte y los servicios, con escasa o nula relación con la caficultura o las economías rurales.

El anterior patrón se inscribe en lo que la investigación denomina la “urbanización de la extorsión”.

Según indican los profesores, “la extorsión no está impulsada por economías agrícolas ni depende de la estacionalidad del café. Se manifiesta, en cambio, a través de cobros sistemáticos al comercio formal e informal, mecanismos de control territorial por parte de estructuras criminales locales y prácticas heredadas de dinámicas delincuenciales urbanas, más que de la violencia propia del conflicto armado rural”.

Este estudio concluye que “la extorsión en Antioquia no solo afecta la seguridad, sino que tiene un impacto directo en el tejido social y económico del departamento. La actividad cafetera, que debería impulsar el desarrollo rural, está siendo aprovechada como una fuente de financiamiento criminal”.

Recomendaciones

Como parte de los análisis que deja este trabajo de investigación, para enfrentar esta amenaza, los investigadores recomiendan fortalecer la presencia estatal, mejorar los sistemas de justicia local, proteger económicamente al productor y priorizar acciones en municipios cafeteros PDET.