Aumenta la presión internacional para reubicar hipopótamos del Magdalena Medio

Antioquia

Esta controversia por el manejo de los hipopótamos en Colombia vuelve a escalar con un nuevo respaldo internacional, debido a que la organización Ostok Sanctuary confirmó que el gobierno de Venezuela está interesado, reiterando el mensaje, en participar en el rescate y reubicación de estos animales.

Tras el crecimiento desmedido en los últimos años en el Magdalena Medio, Antioquia, Ernesto Zazueta, presidente de la organización quien presentó el ofrecimiento desde 2023, cuando autoridades venezolanas enviaron una comunicación formal al Ministerio de Ambiente de Colombia manifestando su intención de recibir al menos ocho ejemplares en centros de conservación bajo manejo humano.

En la actualidad, según explicó, la disposición no solo se mantiene, sino que se ha ampliado con el respaldo de organismos enfocados en bienestar animal, como Misión Nevado, que han reiterado su interés en albergar más individuos en espacios controlados.

Panorama histórico y actual por parte del Gobierno Nacional

El pronunciamiento se da en medio del debate nacional por la estrategia del Gobierno colombiano para controlar esta especie invasora, cuya población ya supera los 200 ejemplares y continúa en expansión.

Los hipopótamos, introducidos en el país en la década de 1980, se han adaptado con facilidad a las condiciones del Magdalena Medio, generando impactos en los ecosistemas acuáticos, afectaciones a especies nativas y riesgos potenciales para las comunidades rurales.

Ante este panorama, las autoridades han planteado una combinación de medidas que incluyen esterilización, confinamiento y, de manera más controvertida, la eutanasia de un número significativo de animales.

Esta última opción ha generado rechazo por parte de organizaciones animalistas nacionales e internacionales, que consideran que aún no se han agotado todas las alternativas disponibles.

¿Cuáles son las alternativas? Casos internacionales

En ese sentido, Ostok Sanctuary sostiene que sí existen opciones viables de reubicación y que varios ofrecimientos internacionales no han sido atendidos de forma oportuna.

Según Zazueta, la organización ha documentado acercamientos de distintos países y entidades privadas interesadas en colaborar desde etapas tempranas del problema, lo que, a su juicio, contradice la versión de que no hay destinos disponibles para los animales.

El caso de México también ha sido citado dentro de la discusión. Autoridades ambientales de ese país confirmaron que en 2024 recibieron una solicitud de Colombia para trasladar hipopótamos, pero aclararon que su legislación no permite liberar especies exóticas en vida silvestre.

No obstante, sí se habían establecido requisitos sanitarios para su eventual importación en condiciones controladas. Un proceso iniciado en 2025, sin embargo, no se concretó debido a la falta de permisos de exportación por parte de Colombia.

Más allá de los aspectos legales, expertos señalan que el traslado internacional de hipopótamos implica una operación altamente compleja. Se requieren protocolos estrictos de salud animal, cuarentenas, infraestructura especializada y recursos económicos considerables.

Retos y complicaciones

Además, cada país receptor debe garantizar condiciones adecuadas de bienestar y evitar nuevos impactos ambientales.

A pesar de estas dificultades, organizaciones defensoras de animales insisten en que la cooperación internacional puede convertirse en una solución integral si se articula de manera efectiva.

En su concepto, el caso colombiano representa una oportunidad para demostrar que los conflictos derivados de especies invasoras pueden abordarse mediante estrategias éticas, científicas y coordinadas a nivel global.

Caminos y decisiones del momento

Mientras tanto, en Antioquia y el Magdalena Medio, la presencia de los hipopótamos sigue creciendo y aumentando la presión sobre las autoridades para tomar decisiones urgentes.

Comunidades locales, expertos ambientales y organizaciones animalistas mantienen posiciones divididas frente a las medidas a adoptar.

El desenlace de esta situación no solo definirá el futuro de estos animales en Colombia, podría marcar un precedente internacional sobre la gestión de fauna silvestre en contextos donde convergen la conservación ambiental, la seguridad humana y el bienestar animal.