Murió adulto mayor tras permanecer hospitalizado por brutal agresión en Medellín

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images. / Katherine Forbes.

Medellín

Las autoridades investigan el homicidio de Hernando Ocampo Ospina, de 63 años, quien falleció luego de permanecer varios días hospitalizado tras ser víctima de una agresión en el corregimiento de San Antonio de Prado en Medellín.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron el pasado 1 de junio, cuando Ocampo Ospina sufrió una agresión física en circunstancias que aún son materia de investigación. Según la información preliminar, la víctima recibió un golpe en la cabeza con un objeto contundente, lo que le ocasionó graves lesiones.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció bajo atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció el jueves 4 de junio.

“Esta persona inicialmente quedó herida, por eso fue trasladada, y se presume que, a raíz de la gravedad de las heridas, entonces, infortunadamente, el día de ayer muere. Queda como homicidio”, detalló el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa.

Con su muerte, el caso pasó de ser investigado como un delito de lesiones personales a ser catalogado como un homicidio.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en el crimen, identificar al responsable y llevarlo ante la justicia.