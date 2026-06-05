Intensifican labores de búsqueda para encontrar a mujer desaparecida tras caer a río en Yarumal

Yarumal, Antioquia

Los organismos de socorro mantienen una intensa operación de rescate para localizar a Sandra Yanet Gutiérrez Calle, luego de que cayera al río Nechí en zona rural del municipio de Yarumal, Norte de Antioquia.

Según la información preliminar, la mujer de 49 años habría sostenido una discusión con su pareja sentimental minutos antes de que ocurriera el hecho, el pasado 2 de junio en horas de la tarde. Posteriormente, cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que se lanzó desde el puente Mallarino hacia las aguas.

Operativos de búsqueda y rescate

Tras conocerse la situación, la Alcaldía de Yarumal, el Cuerpo de Bomberos y demás organismos de emergencia desplegaron un operativo para intentar ubicar a la mujer, logrando recorrer más de 2 kilómetros sobre la margen del río.

“Ha sido infructuoso poder encontrar el cuerpo, sobre todo porque cerca al punto donde ella se lanzó hay una formación natural que se conoce como puente piedra, que lo que hace es que el río se pierde en más de 500 metros por debajo de una formación de rocas muy grandes de difícil acceso. Hasta con cuerpos de buceo es riesgoso”, explicó el secretario de Gestión del Riesgo, Juan David Uñates.

Aunque las fuertes lluvias registradas en los últimos días han incrementado el caudal del río y complejizado las operaciones, los organismos de socorro aseguraron que los esfuerzos continuarán hasta agotar todas las posibilidades para dar con su paradero.

Las tareas de búsqueda se concentran en distintos puntos de las riberas del río Nechí, donde los equipos de rescate realizan recorridos permanentes. Además, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que informe cualquier dato que pueda contribuir a la localización de Sandra Yanet Gutiérrez.