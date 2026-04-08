Caen subsidios y suben tasas: así se transforma el mercado de vivienda en Boyacá

El sector de la construcción en Boyacá enfrenta un cambio en su dinámica, marcado por la caída de la vivienda de interés social y el aumento en las tasas de interés. Así lo explicó Ana Elvia Ochoa, gerente regional de Camacol, al analizar el panorama actual.

Ochoa señaló que la reducción de subsidios ha impactado directamente a los proyectos dirigidos a población vulnerable. «...El sector de la vivienda social se lastimó un poco con la ausencia de subsidios...», afirmó, al tiempo que destacó que el mercado se ha desplazado hacia segmentos de mayores ingresos.

A esto se suma el incremento en las tasas de interés, que actualmente rondan entre el 14 % y el 15 %. «...Tuvimos épocas donde las tasas eran del 8 o 9 %, ahora son mucho más costosas...», explicó, lo que dificulta el acceso a crédito para muchas familias.

Como resultado, la vivienda no VIS ha crecido con mayor fuerza, mientras la VIS presenta aumentos marginales. «...La vivienda no VIS ha tenido incrementos del 15 %, mientras la VIS apenas crece un 1 o 2 %...», indicó Ochoa, evidenciando un cambio en la estructura del mercado inmobiliario regional.