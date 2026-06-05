Ofensiva contra proxenetismo y abuso de menores, deja tres capturas en el Valle de Aburrá

Capturas por delitos sexuales contra menores de edad en el Valle de Aburrá. Foto: Cortesía, MEVAL

Medellín, Antioquia

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a tres personas por delitos de violencia sexual, explotación sexual de menores y extorsión a través de medios digitales. Las autoridades judicializaron a los capturados tras identificar más de seis víctimas y establecer patrones criminales que permitieron materializar órdenes judiciales en Bello, Copacabana y Caldas.

En el primer caso, en Medellín, fue detenido un hombre de 70 años, docente de una institución educativa, requerido por demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años. Según la investigación, utilizaba su posición para ofrecer dinero a estudiantes menores de edad a cambio de actos sexuales y material erótico. Se identificaron tres víctimas y se comprobaron transferencias económicas como pago por estas conductas. El hombre, quien registra tres anotaciones en el SPOA, fue dejado a disposición de la autoridad competente.

En una segunda operación en el municipio de Bello, las autoridades capturaron a una mujer de 22 años por proxenetismo con menor de edad e inducción a la prostitución. Los hechos ocurrieron durante 2024. La procesada presuntamente instrumentalizaba a adolescentes entre 14 y 16 años para sostener encuentros sexuales con adultos a cambio de dinero. Hasta el momento se han identificado al menos tres víctimas.

En el tercer caso, un hombre de 39 años fue capturado gracias a las denuncias de siete mujeres. Utilizaba falsas ofertas laborales para ganarse la confianza de sus víctimas, obtener fotografías íntimas y luego extorsionarlas amenazando con divulgar el material. Las exigencias económicas llegaban hasta los ocho millones de pesos. Los investigadores lograron correlacionar los casos y consolidar un proceso judicial sólido.

“La Policía nacional ha logrado unas capturas muy importantes. La judicialización de 3 actores criminales vinculados a delitos que afectan la integridad sexual, la dignidad humana y la libertad personal. Estas investigaciones permitieron identificar un total de más de 10 víctimas acreditadas, entre ellos menores de edad”, dijo el brigadier General Henry Yesid Bello Cubides, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

La Policía Nacional mantiene una ofensiva permanente contra este tipo de delitos que afectan a mujeres, niños, niñas y adolescentes. La institución invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo su integridad a través de la línea de emergencia 123.