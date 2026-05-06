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06 may 2026 Actualizado 15:21

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Hospital General de Medellín sigue operando con normalidad y recupera un 26% de su capacidad

En un balance presentado tras los primeros 100 días al frente del Hospital General de Medellín, el gerente Juan David Arteaga Flórez destacó avances significativos en la atención a pacientes, la recuperación financiera y el cumplimiento de obligaciones laborales.

Hospital General de Medellín sigue operando con normalidad y recupera un 26% de su capacidad. Foto: Cortesía.

Hospital General de Medellín sigue operando con normalidad y recupera un 26% de su capacidad. Foto: Cortesía.

Hospital General de Medellín sigue operando con normalidad y recupera un 26% de su capacidad. Foto: Cortesía.

Sara Bastidas Rojas

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Según el informe oficial, la institución incrementó en un 19% la atención inicial de urgencias, lo que ha permitido reducir los tiempos de espera. Asimismo, se registró un aumento del 32% en nacimientos y un crecimiento del 4,5% en el número de cirugías realizadas. En cuanto a hospitalización, el centro asistencial logró recuperar un 26% de su capacidad.

Materia Financiera

El hospital reportó un crecimiento del 38% en facturación y un aumento del 79% en la radicación de cuentas ante las EPS frente a 2025, alcanzando los $74.773 millones al cierre de marzo de 2026. Además, se han realizado pagos superiores a $30.000 millones a proveedores, lo que ha permitido mejorar el suministro de medicamentos e insumos. La nómina del personal también se encuentra al día hasta el 30 de abril, con desembolsos por $37.082 millones.

“Recibimos un Hospital con una cartera de $390.000 millones. Hoy, gracias al apoyo del Distrito de Medellín, al compromiso del nuevo equipo directivo y a las casi 2.000 personas que trabajan 24/7, podemos decir que el HGM no se detiene y sigue de puertas abiertas para la atención en salud a la población más vulnerable”, afirmó el Gerente.

Logros asistenciales del Hospital

Entre los logros asistenciales más destacados se encuentra el fortalecimiento de la ruta de un paciente neurocrítico y la realización, por primera vez, de una cirugía cardiovascular pediátrica de urgencia, practicada a una niña indígena. También se avanzó en la habilitación de servicios oncológicos y en la optimización de los procesos de diagnóstico y tratamiento.

Más información

El gerente aseguró que el hospital continúa operando con normalidad y enfocado en la atención a la población más vulnerable.

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