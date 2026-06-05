Otoniel fue condenado en Colombia por homicidios, tortura y terrorismo

Medellín, Antioquia

Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, máximo jefe del Clan del Golfo, fue condenado en Colombia a 30 años de prisión tras aceptar su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía por delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, tortura agravada, terrorismo, desplazamiento forzado y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Antioquia mediante la sentencia 022 del 2 de junio de 2026. Aunque el exjefe paramilitar permanece extraditado y recluido en una prisión federal de Estados Unidos, la justicia colombiana avanzó en uno de los procesos relacionados con hechos violentos atribuidos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas también como Clan del Golfo.

La condena incluye el paro armado de 2016

Uno de los hechos analizados por el juzgado corresponde al paro armado convocado por el Clan del Golfo entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2016, que afectó principalmente a Antioquia, Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar.

Según la sentencia, durante esas jornadas fueron ejecutadas múltiples acciones violentas, entre ellas ataques contra la Fuerza Pública, quema de vehículos, bloqueos de vías, atentados con explosivos y homicidios de policías y civiles.

El fallo concluye que Otoniel dirigía la organización criminal y ejercía control sobre las estructuras que ejecutaron las acciones terroristas, razón por la cual aceptó responsabilidad por el delito de terrorismo agravado.

El asesinato de un capitán del Ejército

Dentro de la condena también quedó incluido el homicidio del capitán del Ejército Mauricio Andrés Lugo López, ocurrido el 31 de marzo de 2016 en una vía de la región de Urabá.

La investigación estableció que integrantes del Clan del Golfo atacaron el vehículo en el que se movilizaba el oficial junto a su esposa e hijo. El militar murió en el lugar, mientras que su esposa, Johana Alejandra Claros Castro, resultó gravemente herida por impactos de arma de fuego.

La justicia concluyó que los hechos ocurrieron en medio del paro armado promovido por las AGC y que los responsables utilizaron armamento de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Tortura y asesinato de un líder social

Otro de los crímenes incluidos en la sentencia fue el asesinato del líder social José Yimer Cartagena Úsuga, ocurrido en enero de 2017.

De acuerdo con las pruebas recopiladas por la Fiscalía, la víctima era dirigente campesino y defensor de derechos humanos en la región del Alto Sinú. El fallo sostiene que fue retenido por integrantes del Clan del Golfo, sometido a torturas y posteriormente asesinado.

La decisión judicial señala que el homicidio estuvo relacionado con su liderazgo comunitario y con actividades que la organización criminal consideraba contrarias a sus intereses en territorios bajo influencia de las AGC.

Los magistrados concluyeron que el crimen hizo parte de un patrón de violencia ejercido por la estructura armada ilegal contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.

También fue condenado por desplazamiento forzado

La sentencia incluye además el caso del cantante Diego Ferney Gómez Bedoya, quien abandonó el país tras recibir amenazas atribuidas a integrantes de las AGC.

Según la investigación, la orden para atentar contra él habría sido impartida por la estructura criminal liderada por Otoniel, situación que obligó a la víctima y a su familia a modificar su lugar de residencia y sus condiciones de vida.

Para el juzgado, los hechos configuraron el delito de desplazamiento forzado.

La pena acordada con la Fiscalía

Como parte del preacuerdo, la Fiscalía y la defensa pactaron una pena de 360 meses de prisión, equivalentes a 30 años, además de una multa superior a 10.900 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La condena se suma a los múltiples procesos que enfrenta el exjefe del Clan del Golfo, considerado durante años el criminal más buscado del país y señalado por las autoridades como uno de los principales responsables de homicidios, desplazamientos, narcotráfico y acciones terroristas en diferentes regiones de Colombia.