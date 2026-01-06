¿La tercerización será la alternativa para el sector construcción ante aumento del salario minimo?

El incremento del salario mínimo del 23,7% decretado por el Gobierno a finales de 2025 sigue generando reacciones en distintos sectores. Uno de ellos es el sector de la construcción, intensivo en mano de obra, donde el debate ya no se limita al costo de la vivienda, sino que se extiende a la contratación de personal y al riesgo de mayor tercerización laboral.

Desde la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la primera reacción frente al aumento salarial de preocupación. Su presidente, Guillermo Herrera, calificó el incremento como “Un incremento desbordado”, al señalar que rompe el equilibrio entre los factores que determinan el crecimiento de los salarios en una economía: la inflación y la productividad.

El gremio ha advertido que, en un país donde millones de personas devengan salario mínimo, un aumento de esta magnitud eleva de manera significativa los costos para las empresas de contratación y podría traducirse en desempleo. Ante este escenario, Camacol convocó una junta extraordinaria para evaluar los posibles efectos y las decisiones que podría tomar el sector.

El impacto económico en las empresas del sector construcción

Desde el análisis económico, Andrés Moreno Jaramillo advierte que el efecto del aumento salarial es particularmente fuerte en sectores como la construcción, donde los salarios hacen parte de los costos fijos de los proyectos.

“Un proyecto inmobiliario, un proyecto de vivienda, de construcción en general basa en sus fijos los salarios de las personas. Y no puede reducir mucho el número de personas porque si no los tiempos se demoran. Entonces, o despiden gente o le suben el precio” indicó el experto.

Según el economista, el aumento de los costos termina trasladándose inevitablemente al mercado, ya sea a través de mayores precios o de ajustes en el empleo, en un contexto además marcado por tasas de interés altas y menor actividad económica.

¿Tercerización como unica alternativa?

Uno de los puntos más sensibles del debate es el posible aumento de la contratación indirecta como mecanismo de ajuste por parte de las empresas. Para el experto Moreno Jaramillo, esta es una consecuencia directa de la presión de costos.

“La tercerización laboral se vuelve una alternativa, pero no construye país y no fomenta la creación de empresas. Esto fomenta más la informalidad” afirmo el experto.

El economista advierte que este tipo de decisiones, lejos de mejorar las condiciones laborales, pueden debilitar el empleo formal, aumentar la informalidad y reducir los aportes a salud y pensión, afectando especialmente a los trabajadores del sector.

Un reto para la política pública

Para Camacol, el riesgo es que el encarecimiento de la mano de obra termine frenando proyectos de vivienda, reduciendo la generación de empleo formal y trasladando los mayores costos al precio final de los inmuebles.

El debate, coinciden el gremio y los analistas, plantea un desafío de política pública: cómo proteger el ingreso de los trabajadores sin afectar la sostenibilidad de las empresas, incremento desbordado en proyectos de vivienda.

