Economía de Colombia acumula dos años de deterioro, según informe de CEPAL

Ilustración alusiva al crecimiento económico de los países del mundo y al lado el logo de la CEPAL (Fotos vía Getty Images y cuenta de x de @cepal_onu

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) presentó su Panorama Fiscal para el 2026, en el que registra datos que revelan un diagnóstico negativo sobre la situación económica de Colombia.

Entre otros datos, revela que el déficit por cuenta de los gastos del Estado se incrementó, pasando de 2,4% a 3,6% entre 2024 y 2025.

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La situación se explicaría por un incremento en los gastos del Estado, sobre todo los enfocados en subsidios y compras de bienes y servicios, que subieron 0,5 puntos porcentuales respecto al PIB entre 2024 y 2025.

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Este incremento en el gasto público también se refleja en el incremento en gastos de capital, que, además, no fueron justificados por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro a los investigadores de la CEPAL.

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Según el informe, el gasto de capital subió 0,7 puntos porcentuales respecto al PIB colombiano entre 2024 y 2025.

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A este incremento del gasto se suma una importante reducción en los ingresos a la caja del Gobierno.

Según el reporte de la CEPAL, la variación en el recaudo es negativa en 0,5 puntos del PIB, hecho que se explicaría por la reducción en los ingresos de la industria petrolera y minera.

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Aunque el reporte destaca que las rentas por impuestos se han incrementado 0,5 puntos del PIB, esta variación no genera suficientes recursos para equilibrar los gastos que se han venido incrementando a paso galopante por parte del Gobierno.

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Hay un hecho que se destaca: es gracias al IVA que el Gobierno recauda más. Es decir, el impuesto que toca a la mayor cantidad de colombianos dentro del espectro tributario.

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