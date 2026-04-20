Así se devolverán los $57.000 millones recaudados del decreto de emergencia económica: DIAN explica
El director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, contó en primicia en 6AM W cómo se realizará el proceso de devolución del dinero recaudado del decreto de emergencia económica.
Así se devolverán los $57.000 millones recaudados del decreto de emergencia económica: DIAN explica
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Noticia en desarrollo
Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...