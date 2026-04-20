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20 abr 2026 Actualizado 12:59

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Así se devolverán los $57.000 millones recaudados del decreto de emergencia económica: DIAN explica

El director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, contó en primicia en 6AM W cómo se realizará el proceso de devolución del dinero recaudado del decreto de emergencia económica.

Así se devolverán los $57.000 millones recaudados del decreto de emergencia económica: DIAN explica

Así se devolverán los $57.000 millones recaudados del decreto de emergencia económica: DIAN explica

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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