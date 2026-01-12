¿Cómo estará la economía de Colombia en 2026? ONU revela proyecciones del PIB para los próximos años

Naciones Unidas reveló sus previsiones de crecimiento económico para los países de Latinoamérica y el Caribe para el 2026 y 2027. La región ha enfrentado en los últimos años grandes retos económicos, como los aranceles que impuso el presidente Donald Trump a diferentes países del mundo como método de presión política, la transformación tecnológica, las guerras y, lo último, el arresto de Nicolás Maduro en Venezuela.

Todo este grupo de eventos afecta la economía de la región; sin embargo, a pesar de ello, hay buenas noticias económicas, según indica la ONU. Según sus últimas previsiones, se espera que los países de Latinoamérica y el Caribe tengan un crecimiento promedio general de 2,3 % en 2026, una décima por encima de lo calculado en su primer reporte.

La ONU explica que estas proyecciones están impulsadas por un consumo privado firme y la recuperación gradual de la inversión, aunque la región se mantiene bajo la sombra de riesgos financieros globales y las tensiones comerciales derivadas de las nuevas políticas de Estados Unidos.

Todos estos datos salen del informe de la ONU llamado ‘Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2026’, el cual fue divulgado por el organismo multilateral. En este informe se señala que la región logró una mejora en su pronóstico de 2025 al ubicarse en un crecimiento del 2,4 %. El documento indicó que las perspectivas a corto plazo mostraron resiliencia gracias a “mejores condiciones financieras” y precios de materias primas relativamente estables. Asimismo, proyectó que el repunte continuará en 2027 hasta alcanzar el 2,5 %.

Sin embargo, la ONU advirtió sobre riesgos a la baja que podrían frenar este impulso. El texto explicó que una posible desaceleración en los principales socios comerciales y un endurecimiento de las condiciones financieras globales generan una “elevada incertidumbre”, especialmente por los cambios migratorios y los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos.

¿Cómo le irá a Colombia en su economía para el 2026, según la ONU?

En el desglose por países, el informe destacó el desempeño de Colombia . La entidad proyectó que la economía nacional crecerá un 2,7 % este año y un 2,6 % en 2027.

Para Brasil, la principal economía de la región, el organismo estimó una moderación. El crecimiento pasará de un 2,5 % en 2025 al 2 % en 2026. La ONU atribuyó esta desaceleración a los “efectos rezagados del endurecimiento monetario”, con tasas de interés que tocaron máximos de varias décadas, y al impacto directo de los aranceles estadounidenses de hasta el 50 % sobre algunas importaciones brasileñas.

Sin embargo, el reporte aclaró que el impacto global en el gigante sudamericano sería limitado, dado que Estados Unidos absorbe cerca del 12 % de sus exportaciones, y matizó que una “política fiscal moderadamente expansiva” amortiguaría la caída.

En el caso de México, la economía mostró capacidad de resistencia pese a la volatilidad arancelaria. El PIB pasará de un estimado del 0,4 % en 2025 al 1,3 % en 2026. El documento condicionó este repunte a una recuperación de la inversión y el consumo privado, siempre y cuando las políticas fiscal y monetaria sean más favorables. Entre los riesgos latentes, la ONU señaló la “eventual reimposición de aranceles” y la incertidumbre sobre el futuro del tratado comercial T-MEC.

El reporte dedicó un apartado a la situación argentina, donde previó una moderación del crecimiento al 3,8 % en 2026, tras un fuerte rebote del 4,3 % estimado para 2025. El organismo destacó la “estabilización macroeconómica” lograda mediante un programa de consolidación fiscal y unificación cambiaria.

La inflación en ese país, que superó el 250 % en 2024, se redujo a alrededor de 31,3 % en octubre de 2025. Sin embargo, el informe puntualizó que este ajuste conllevó un “costo social elevado”.

La ONU proyectó expansiones superiores al 3,5 % en 2026 para Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay. En contraste, el crecimiento en el Caribe —excluyendo el auge petrolero de Guyana— se mantendrá contenido en torno al 1,6 % debido a los “elevados niveles de deuda” y la vulnerabilidad climática.

Más allá de las cifras del PIB, el informe alertó sobre las limitaciones estructurales de la región. Aunque la inflación regional desacelerará al 4 % en 2026, devolver el costo de vida a los rangos meta resultó difícil para economías como Brasil y Colombia, donde la inflación subyacente siguió elevada.

El documento subrayó que el limitado margen de maniobra fiscal restringió la capacidad de los gobiernos para impulsar el desarrollo. Aunque la deuda pública bajó al 70,7 % del PIB en 2025, los niveles siguieron altos. El organismo reveló un dato preocupante sobre la salud financiera de los estados: los costos por pago de intereses superan ya el 5 % del PIB regional, lo que resta recursos para la inversión social y productiva.