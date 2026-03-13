Escenario fiscal de Gobierno en 2026 es poco creíble y debería recortar $32 billones de gasto: Carf

Dinero extra que puede recibir un empleado si la empresa no cumplió con este requisito

El Comité Autonómo de la Regla Fiscal (CARF) se pronunció sobre el escenario fiscal que planteó el Gobierno para 2026 y afirmó que es “poco creíble” pues no es claro cómo van a reducir el gasto, como el mismo Gobierno lo propone.

Además, esta entidad resaltó que para que el Gobierno cumpla la meta fiscal debe recortar $ 32 billones de pesos, o conseguir esos recursos.

“A juicio del Comité, el faltante de recursos para cumplir con la meta fiscal en 2026 del Gobierno es de $ 32,1 billones (1,6% del PIB); en ausencia de medidas efectivas para recortar el gasto, la deuda retomaría una tendencia creciente, comprometiendo la sostenibilidad de las finanzas públicas, el retorno a la Regla Fiscal y la estabilidad macroeconómica como un todo”, señaló la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda.

¿Y la reducción del gasto?

De acuerdo con el Gobierno, la disminución adicional necesaria del gasto primario de COP 25,1 billones (1,3pp del PIB) estaría respaldada por un decreto de aplazamiento y el control estricto del PAC (Plan Anualizado de Caja), que es ese monto máximo mensual de recursos disponibles para realizar pagos en entidades públicas.

(Le interesa: Los CDT están dando tasas muy por encima de la inflación: estos son los bancos con más rentabilidad)

Sin embargo, el Carf alerta que “no detallan la magnitud en la que cada instrumento contribuiría a la reducción del gasto“.

Incluso, señala que, como mínimo, se debería aplazar $ 16,3 billones del Presupuesto.

¿Y el déficit fiscal?

La entidad resaltó que el Plan Financiero del Gobierno para 2026 implicaría una reducción del déficit fiscal estructural importante (el déficit primario bajaría a 2,1% en 2026), lo cual es positivo.

En este mismo sentido, alertó que las operaciones de manejo de deuda de 2025 redujeron la deuda neta y el déficit fiscal total, frente al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), aunque su impacto principal se estima temporal. “Si bien es positiva la disminución de la deuda neta (58,5% del PIB en 2025 frente a 61,3% previsto en el MFMP), ahora el esfuerzo fiscal para estabilizarla en los niveles actuales”, resaltó.

A ello agregó que “las operaciones de manejo de deuda del Gobierno y el mayor PIB nominal (frente a MFMP) también contribuyeron a la disminución de la deuda”.

(Lea también: Gobierno impone impuestos por emergencia de lluvia: apuestas en línea; amplía impuesto al patrimonio)

En su pronunciamiento, la entidad asegura que ​​”reencauzar las finanzas públicas hacia una trayectoria sostenible en el corto y mediano plazo se hace cada vez más retador”.

“En conclusión, el CARF considera imprescindible y urgente que las autoridades de la política fiscal acuerden un conjunto de medidas significativas de ajuste de las finanzas públicas, de promoción del crecimiento y de reducción de las primas de riesgo, de manera que las autoridades se comprometan con una senda de retorno a la Regla Fiscal que facilite la convergencia de la deuda al ancla”, remata en la comunicación.