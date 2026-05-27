Air India recortará hasta 22 % de sus vuelos domésticos debido al alza de los combustibles

La aerolínea Air India anunció este miércoles que recortará hasta el 22 % de sus vuelos domésticos este verano debido al alza de los precios del combustible para turbinas de aviación (ATF), según informaron fuentes de la empresa a agencias locales.

“Como continuación de los ajustes anunciados anteriormente en determinados servicios internacionales entre junio y agosto de 2026, hemos racionalizado temporalmente las operaciones en ciertas rutas nacionales durante el mismo periodo, con una reducción de frecuencias en rutas seleccionadas”, indicó la aerolínea a la agencia local ANI.

El anuncio llega dos semanas después de que Air India, la segunda aerolínea del país, decidiera recortar sus operaciones en vuelos internacionales, suspendiendo temporalmente siete rutas, entre ellas Delhi-Chicago y Bombay-Nueva York.

“Estos ajustes se deben al impacto sostenido de los elevados precios del combustible en las operaciones generales. Air India continuará monitoreando de cerca la demanda y las condiciones operativas, con miras a restablecer las frecuencias a medida que las condiciones se estabilicen”, añadió la compañía.

La guerra presiona a las aerolíneas indias

El precio del ATF se disparó tras el estallido de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero. Durante la semana pasada, el precio promedio para Asia y Oceanía fue un 77,5 % mayor al registrado durante el año anterior, según cifras de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

La crisis en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de la mitad del petróleo que importa la India, no solo ha encarecido el combustible, sino que ha obligado a las operadoras a realizar rutas más largas para evitar zonas de conflicto, afectando con fuerza al sector aéreo indio.

Tanto Air India como IndiGo, la empresa dominante en el mercado, ya han aplicado recargos a los usuarios por el alza del combustible, que representa cerca del 40 % de sus gastos, con tarifas que varían desde una media de 800 rupias para vuelos internos (unos 8 dólares) hasta más de 200 dólares para vuelos internacionales.

A principios de mayo, el Gobierno de la India aprobó un programa de garantía de crédito de emergencia para dar liquidez a las empresas, especialmente a las aerolíneas y las pymes, las más afectadas por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los recortes de la aerolínea, propiedad del megaconglomerado Grupo Tata, llegan a pocas semanas de que concluya la investigación oficial sobre el accidente aéreo de Air India ocurrido en junio de 2025 en Ahmedabad, que causó la muerte de 260 personas.

La tragedia supuso el golpe más duro para la reputación de la aerolínea desde su privatización por parte del grupo Tata.

En abril, el consejero delegado de la empresa, Campbell Wilson, renunció después de que la compañía reportara pérdidas de 2.400 millones de dólares en el año fiscal que terminó en marzo de 2026.

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