¿Colombianos necesitan visa en Venezuela? Pasajero de Plus Ultra denunció retención en aeropuerto

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Desde el aeropuerto de Maiquetía en Caracas, Carlos, un pasajero colombiano, habló con 6AM W de Caracol Radio y denunció una particular situación que vivió con un vuelo comprado a la aerolínea Plus Ultra en Bogotá.

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Aunque el vuelo registraba la ruta Bogotá-Cartagena-Madrid, en medio del trayecto inicial los pasajeros se enteraron de que en vez de llegar a la capital de Bolívar, la escala se haría en Caracas, Venezuela debido a que el aeropuerto de Cartagena se encontraba en mantenimiento.

A los cambios inesperados se sumó el anuncio por parte de la tripulación de una demora inesperada que obligó a más de un centenar de pasajeros, según el relato de Carlos, a permanecer, por lo menos, 24 horas en la terminal aérea.

¿Necesitan visa los colombianos para entrar a Venezuela?

Además de la incomodidad de verse obligados a permanecer en el aeropuerto de Maiquetía por un inconveniente logístico y mecánico, a los pasajeros se les prohibió abandonar las instalaciones para hospedarse en un hotel y descansar.

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“Nos dijeron que posiblemente el pueblo saldrá mañana, pero que no saben y que: ‘Ustedes no pueden salir del aeropuerto porque son colombianos y para entrar a Venezuela necesitan visa’; entonces estamos aquí como encerrados”, contó el pasajero.

Carlos relató que desde la aerolínea tampoco le dieron ninguna opción para comprar otro vuelo, ni siquiera con otra compañía, aduciendo la entrada irregular que habría tenido el vuelo.

Caracol Radio verificó con la Cancillería y en documentos de la Cámara Colombo Venezolana de Comercio que ratifican que los colombianos no necesitan visa y pueden ingresar al país con su pasaporte vigente; contrario a la información que le dio Plus Ultra a los pasajeros.

Por su parte, Carlos reportó que las autoridades migratorias venezolanas le informaron que a los pasajeros no se les permite ingresar con normalidad al país debido a la situación del vuelo, cuyo destino es España y no Venezuela.

¿Por qué el vuelo no llegó a Cartagena?

La razón inicial de la llegada a Venezuela, según conocieron los pasajeros, fue que el aeropuerto de Cartagena no se encontraba disponible por mantenimiento.

Ante esta información, Caracol Radio conoció que el aeropuerto Rafael Núñez operó con normalidad en las últimas 24 horas.

Los inconvenientes en los últimos tiempos han estado relacionados directamente con la aerolínea Plus Ultra, dado que en dos ocasiones los aviones se han devuelto por motivos técnicos que han obligado a permanecer durante dos a tres días a los pasajeros en la ciudad antes de retomar viaje a Madrid.

Operación de Plus Ultra en Colombia

Tras haber iniciado la ruta Bogotá-Cartagena desde Colombia en julio de 2022, la aerolínea dio a conocer recientemente que suspenderá temporalmente sus vuelos desde y hacia el país.

La suspensión de actividades de la aerolínea será a partir del 2 de junio y entre las razones que esgrime la compañía está la situación actual en Oriente Medio, que lleva a un incremento en el precio del combustible.

Escuche la entrevista completa:

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