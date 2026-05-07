Exagente de la DEA pide reconocimiento para quienes participaron en operación de captura de Maduro

Primeras imágenes de Nicolás Maduro a su llegada a la DEA en Nueva York tras su captura en Caracas

Wesley Tabor, exagente especial adjunto de la DEA, quien tiene mucho conocimiento sobre la operación para la extracción de Nicolás Maduro, debido a que él participó durante más de tres meses en la inteligencia paralela que contribuyó, denunció la falta de reconocimiento o apoyo a quienes participaron en la operación de inteligencia y reclama recompensa de $50 millones para los informantes que ayudaron en la captura de Maduro.

En diálogo con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, Tabor reveló que en ese operativo la inteligencia humana era superior que todo.

“En el momento que esté en un lugar, los Delta tienen que sacarlo y eso tiene requisitos. Otros en mi grupo y yo archivamos como un RFJ submission y pedimos recompensa y no hay nadie que nos conteste. Eso pasó hace como cinco meses. No hay nada”, dijo.

Sin embargo, subraya que ahora tiene la esperanza de que el Gobierno va a hacer lo correcto. “Estoy orgulloso de que hicimos un buen trabajo y dimos un paso de liberación para el pueblo venezolano”.

En referencia a lo dicho por el secretario de Estado, la mañana después del operativo, cuando afirmó que Estados Unidos se había ahorrado 50 millones de dólares porque ejecutó la misión con fuerzas especiales. Y luego el presidente le dice que nadie intente reclamarlo porque nadie se lo merece más que ellos, dijo sentirse muy impresionado.

“Pero era algo para mí, no solo para la recompensa, no solo para el dinero. era más de esto. El asunto de la plata es algo diferente”, aclaró.