Gobierno defiende emergencia económica por desbalance entre ingresos y gastos del Estado

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó las cifras que, según el Ejecutivo, explican el origen fiscal de la emergencia. De acuerdo con el jefe de la cartera económica, aunque los ingresos del Estado han crecido en los últimos años, ese aumento no ha sido suficiente para cubrir el ritmo del gasto público.

“Desde el año 2018 hasta el 2026 hemos tenido un crecimiento de los ingresos que se evidencian en el porcentaje del PIB, pasando del 16.5% al 18.1% y los gastos han crecido de un 23.2% al 24.3%”, afirmó Ávila durante su intervención.

El ministro explicó que estas cifras evidencian una dinámica en la que el gasto público ha aumentado de manera más acelerada que los ingresos, una situación que, según dijo, tiene relación directa con el manejo de la deuda y con la rigidez de una parte importante del presupuesto nacional.

“Hemos tenido una dinámica de crecimiento mucho más acelerada de los gastos con respecto a los ingresos y esto tiene que ver con los problemas de manejo de la deuda pública, del costo de la deuda pública y tiene que ver con las inflexibilidades del gasto público”, afirmó Avila.

La deuda y los pagos obligatorios aprietan las cuentas públicas

Durante el Consejo de Ministros también se explicó que la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado se ha cubierto históricamente con endeudamiento, lo que ha incrementado la presión sobre las finanzas públicas.

“La diferencia entre los ingresos totales y los gastos totales es a través de cubrimiento de la deuda y el impacto de la deuda sobre el gasto global ha sido todos los años mucho más significativo”, se indicó durante la sesión.

En ese contexto, el ministro de Hacienda advirtió que, sin medidas excepcionales, podrían verse comprometidos derechos fundamentales de la población.

“Podría ponerse en riesgo el cumplimiento de derechos fundamentales, y eso conduce a la necesidad de una emergencia económica”, sostuvo Ávila.

Durante la discusión, el presidente Gustavo Petro también se refirió a las limitaciones del recaudo fiscal y cuestionó decisiones adoptadas en reformas tributarias anteriores y fallos judiciales relacionados con el sector minero-energético.

“Eso termina siendo regalar nuestro patrimonio nacional”, afirmó el mandatario.

El decreto de emergencia económica será ahora evaluado por la Corte Constitucional, que deberá determinar si las medidas adoptadas por el Gobierno cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución.