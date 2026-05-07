Deficiente proceso de facturación de la Clínica Juan N. Corpas estaría impidiendo pagos del Gobierno

SALUD

El problema de financiación de la Clinica Juan N. Corpas en Bogotá, en donde no se le ha pagado a sus trabajadores desde hace más de 6 meses, obedecería no solo a las deudas de las EPS sino a una deficiente gestión de la facturación ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES.

Caracol Radio conoció dichas reclamaciones de la clínica ante el gobierno por servicios prestados principalmente por accidentes de tránsito en los últimos 3 años.

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Las cifras de las cuentas presentadas por la Clínica Juan N. Corpas a la ADRES entre 2023 y 2025 evidencian un patrón preocupante: la gran mayoría de los recursos reclamados no están siendo reconocidos, lo que plantea serias dudas sobre la calidad en la facturación de la institución.

De acuerdo con los datos, en ese periodo la clínica radicó reclamaciones por más de $1.539 millones, pero apenas $136 millones fueron aprobados, mientras que más de $1.296 millones fueron glosados, es decir, objetados por inconsistencias técnicas o administrativas.

Facturación anual

En 2023 se aprobó el 16,48% de lo facturado; en 2024 la cifra cayó a 7,64% y en 2025 apenas alcanzó el 3,93%, lo que muestra un deterioro progresivo en la efectividad del proceso de cobro.

A esto se suma un nuevo factor en 2025: la anulación de cuentas por más de $106 millones, lo que implica que esos recursos no podrán ser recuperados bajo ningún escenario.

En la actualidad hay 204 reclamaciones en auditoría por más de $210 millones, lo que mantiene en incertidumbre una parte importante de los recursos.

En general, estos estados financieras sugieren que la clínica no solo enfrenta dificultades para lograr el pago de sus servicios, sino que podría estar presentando fallas recurrentes en la forma en que estructura y soporta sus facturas ante la ADRES.

¿Qué responde la clínica?

Caracol Radio se comunicó con el director Juan Carlos Vera la clínica Juan N. Corpas ubicada en la localidad de Suba en Bogotá, aseguró que a la fecha no tenía conocimiento de ese consolidado, no obstante, sugirió una mesa técnica con la ADRES.