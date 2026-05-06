“Su único pecado fue servir a la patria”: padre de Yordin Pérez, policía secuestrado por el ELN
En 6AM W, José Pérez, padre de Yordin Fabián Pérez, habló sobre el secuestro de su hijo por parte del ELN.
“Su único pecado fue servir a la patria”: padre de Yordin Pérez, policía secuestrado por el ELN
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En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W de Caracol Radio, José Pérez, padre de Yordin Fabián Pérez, habló acerca del llamado “juicio revolucionario condenatorio” anunciado por el ELN contra cuatro miembros de Fiscalía y Policía que están secuestrados desde 2025 en Arauca.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...