Justicia Penal esclarece causas del incendio en la estación de Policía en Funza

La Fiscalía Militar y Policial durante procesos de investigación en la estación de policía de Funza, Cundinamarca estableció mediantes varios elementos materiales probatorios que el incendio fue provocado como parte de un intento de fuga.

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Los hechos se ocurrieron el pasado 16 de septiembre de 2025 donde se registró un grave incendio dentro de las celdas de la estación que provocó el fallecimiento de varias personas privadas de la libertad y dejó a otras con lesiones graves.

La institución aseguró que desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, se inició con la investigación para determinar responsabilidades y esclarecer el origen del siniestro.

Asimismo, durante el proceso investigativo se runieron diversos elementos materiales probatorios, incluyendo entrevistas, informes técnicos y protocolos de necropsia.

Según las autoridades los dictámenes forenses concluyeron que las muertes y lesiones fueron consecuencia directa de la inhalación de humo, gases tóxicos y productos de combustión, descartando la intervención directa de miembros de la Fuerza Pública en los hechos.

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La Fiscalía 2204 Especializada ordenó el archivo de las diligencias respecto a posibles responsabilidades penales de los uniformados, remitiendo las actuaciones a la Fiscalía General de la Nación para que continue con la investigación sobre los responsables del incendio.