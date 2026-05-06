Puja política por elección de representante gremial ante Uniatlántico

El próximo 26 de mayo está prevista la sesión del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico para elegir a miembro principal y suplente como representación del sector productivo ante el máximo órgano de dirección y gobierno de la institución.

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Candidatos con respaldo del Gobierno

Ya fue publicada la lista definitiva de los candidatos, varios de ellos apoyados por ministros del Gobierno Nacional y fuerza políticas locales.

Entre los candidatos aparecen Ronald José Gordillo Jiménez, quien se ha desempeñado en sectores públicos y privados, fue edil y alcalde de la localidad Metropolitana de Barranquilla y actualmente es asesor del Ministerio del Interior.

Gordillo es hombre de confianza del viceministro Jaime Berdugo y del ministro Armando Benedetti, incluso se ha desempeñado como viceministro encargado y postula su nombre como representante de la Asociación Unión Nacional de Comerciantes (UNDECO).

Aspirantes con trayectoria universitaria

Otro de los aspirantes es el abogado Gary Ernesto Martínez Gordon, quien ha estado vinculado históricamente a dinámicas internas de la universidad como representante de estudiantes y tendría el respaldo del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

Participó en la consulta interna del Pacto Histórico en octubre del 2025 para definir candidatos a la Cámara de Representantes.

Actualmente se desempeña como gerente de Desarrollo Territorial de Air-e Intervenida y aspira al cargo de Subsecretario General de la Cámara de Representantes. Postula su nombre como representante la Corporación Agroindustrial del Caribe Colombiano junto a Jonathan Camargo Moya, quien también ha liderado posturas estudiantiles en la universidad.

Gremios buscan continuidad

Como candidato también está Manuel Fernández Ariza, actual presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, quien junto a Kelina Puche, directora de Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla, buscan la reelección para mantener la representación del Comité Intergremial del Atlántico.

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Otros aspirantes en la contienda

Y, por último, Boris Fabricio Ernesto Rodríguez Martínez, vinculado a la Corporación Colegio Inmobiliario de Barranquilla, gremio que lo postula en la elección ante el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico.

La elección del representante del sector productivo será el primer escenario donde habrá medición de fuerzas políticas en la universidad debido a las elecciones programadas para el segundo semestre.