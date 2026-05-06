Perrenque Creativo enciende a Barranquilla con talento e innovación global

La segunda edición de Perrenque Creativo ya está en marcha en Barranquilla, consolidándose como uno de los encuentros más importantes del sector en la región. Eduardo Ortega del Río, director general del evento y CEO de la agencia Pópuli, aseguró que esta iniciativa representa la materialización de una visión colectiva.

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“Para nosotros es cristalizar ese sueño de unir a la industria, de celebrarnos en este evento y también poder traer innovación, educación y conferencistas de primer nivel”, expresó Ortega.

El directivo destacó además la participación de talento local que está destacándose dentro y fuera del país: “Es un honor haber podido reunir a tanta gente del Caribe colombiano que la está rompiendo”.

Mentalidad global: eje temático del evento

En esta edición, el enfoque central gira en torno a la “mentalidad global”, una apuesta por cambiar la percepción sobre las oportunidades desde la región.

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“Queremos abrirle la mente a la gente y que sepan que estar en el Caribe colombiano no es una limitante, sino una potencia”, afirmó Ortega, quien resaltó que las condiciones culturales y sociales de la región son una ventaja competitiva en la creatividad.

Según explicó, las conferencias fueron diseñadas bajo esta premisa: “Pensamos en cómo hacer para que la gente piense aún más en grande”.

Un espacio de colaboración, no comercial

Uno de los diferenciales del evento es su enfoque colaborativo. Ortega subrayó que Perrenque Creativo no es un evento comercial, sino una plataforma construida desde la unión de esfuerzos.

“Este no es un evento comercial, es un evento de unión. Se logra gracias a que muchas empresas se suman y aportan. Es un evento hecho con espíritu de colaboración”, indicó.

El montaje, que calificó como “impresionante e impagable”, es resultado del trabajo conjunto entre aliados del sector.

Impacto en empresas y emprendedores

El evento reúne tanto a grandes empresas como a pequeños emprendedores, generando un ecosistema diverso que favorece el crecimiento del sector.

Con más de 2.500 personas inscritas durante los dos días, Ortega explicó que el objetivo es claro: “Buscamos que se generen más negocios, que haya más formalización de la industria y más colegaje”.

Proyección regional del Perrenque Creativo

Aunque nació en Barranquilla, el evento tiene una visión de expansión hacia todo el Caribe colombiano.

“La idea es que sea de todo el Caribe. Tenemos agencias de Cartagena y universidades de Santa Marta interesadas en vincularse”, señaló Ortega.

Además, se proyectan actividades durante el año en distintas ciudades: “Queremos tener capítulos en diferentes universidades de la costa”.

Una invitación abierta al conocimiento

Perrenque Creativo se desarrolla este 6 y 7 de mayo en Confamiliar Sede Caribe, con una agenda cargada de conferencias y experiencias.

“Tenemos unas conferencias que es muy difícil encontrarlas todos los días. Traemos personas maravillosas que nos van a enseñar mucho”, concluyó Ortega, extendiendo la invitación a participar en este espacio que apenas comienza su crecimiento en la región.