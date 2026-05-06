Fuad Char anuncia respaldo a Abelardo De La Espriella en la Costa Caribe

El dirigente político y empresarial Fuad Char anunció el respaldo de su grupo político a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella en la región Caribe, consolidando así una nueva alianza de cara a la primera vuelta electoral.

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Según se conoció, Char ha designado a sus principales cuadros políticos para acompañar la aspiración del jurista, con el objetivo de alinear al sector de Cambio Radical que lideran en Barranquilla y en otros territorios de la costa, en respaldo a De la Espriella en las urnas.

Regreso de Elsa Noguera

Una de las figuras clave en esta estrategia será Elsa Noguera, quien retomará la actividad política tras una pausa. La exmandataria local confirmó su respaldo al señalar que ya se encuentra dialogando con distintos sectores: “A los amigos estoy dando las razones por lo que considero que Abelardo es la mejor opción para la región Caribe y para el Atlántico”, expresó.

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El regreso de Noguera a la escena política se da en un momento clave para la campaña, en medio de los movimientos de las distintas fuerzas políticas en la región.

Como parte de esta ofensiva política, el próximo sábado 9 de mayo se llevará a cabo en el norte de Barranquilla el denominado “Gran Encuentro por Colombia”, convocado por Fuad Char. El evento, que reunirá a líderes y simpatizantes de esta casa política, será el escenario para oficializar el respaldo a la candidatura de De la Espriella en la Costa Caribe.