Desmantelan laboratorio artesanal de droga sintética en Villa Campestre

La Policía Nacional reportó un nuevo golpe contra la banda “Los Costeños”, tras la captura en flagrancia de tres presuntos integrantes en el sector de Villa Campestre.

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El operativo se desarrolló mediante diligencia de allanamiento y registro, donde las autoridades lograron la incautación de 51 pastillas de droga sintética, varios teléfonos celulares y elementos que, al parecer, eran utilizados para la elaboración y dosificación de sustancias ilícitas.

De acuerdo con la información oficial, el inmueble intervenido estaría siendo utilizado como un laboratorio artesanal para la producción de tussi, además de servir como centro de almacenamiento y distribución de éxtasis.

“En el sector de Villacampestre, la Policía Nacional, mediante diligencia de registro de allanamiento, logra la captura de tres personas, presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Costeños. Asimismo, durante esta diligencia se logra incautación de droga sintética, celulares y elementos usados para la elaboración de esta droga. Al parecer, en este inmueble se elaboraba droga sintética, conocida también como Tusi y Éxtasis, con el fin de ser distribuidos en entornos académicos y educativos de la zona”, dijo el coronel Rodrigo Manrique, comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Las investigaciones preliminares indican que estas sustancias serían comercializadas en entornos académicos y educativos de la zona, lo que representa un alto riesgo para la población joven.