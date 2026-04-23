Gobierno alista resolución para cobro de sobretasa en apoyo a Air-e: se recaudaría $235.000 millones

La sobretasa de ocho pesos por kilovatio/hora que había sido anunciado por el Gobierno Nacional en apoyo a la empresa Air-e semanas atrás, comenzaría a ser cobrada a partir de este año.

El Viceministro de Energía, Víctor Paternina, confirmó que, en los próximos días, se dará a conocer la resolución que da inicio con el cobro de esta sobretasa.

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“Aquí todos tenemos que poner. Eso busca recaudar aproximadamente 235 mil millones de pesos para este año”, manifestó Paternina durante su participación en el Noveno Encuentro y Feria Renovables Latam que se realiza en Barranquilla.

Por otra parte, afirmó que a pesar de esta sobretasa no podrá cubrir el pasivo que tiene la empresa Air-e, pero podrá ser una ayuda para la compañía intervenida.

“No podrá cubrir todo el pasivo que tiene Air-e no solo pretoma, sino postoma, pero sí va a ayudar en gran medida para atender las obligaciones de energía y más cuando se avecina el fenómeno de El Niño”, manifestó.

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Según Andeg, las deudas de la empresa Air-e ya asciende a 2.2 billones de pesos.

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